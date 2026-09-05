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Noah Lyles kuulutas hooaja lõppenuks

Kergejõustik
Noah Lyles.
Noah Lyles. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Kergejõustik

USA tippsprinter Noah Lyles otsustas vigastusmure tõttu hooaja varakult lõpetada.

100 meetri jooksu valitsev olümpiavõitja avaldas reedel sotsiaalmeedia vahendusel, et teda hakkas juulis toimunud USA meistrivõistluste järel segama lihaspinge, mis põhjustas teisi terviseprobleeme.

"Lihaspinge ei olnud eriti tõsine. Selle jaoks koostatud taastusravi kulges väga hästi, aga kahjuks ägenesid teised terviseprobleemid. Kuna treenimine läks oluliselt vaevalisemaks, siis otsustasime tiimiga, et tõmban käimasolevale hooajale joone alla ning hakkan valmistuma aastateks 2027 ja 2028, mis saavad olema vägevad," ütles Lyles.

Lyles viitas järgmistele maailmameistrivõistlustele ja olümpiamängudele, mis toimuvad vastavalt 2027. aasta septembris Pekingis ja 2028. aasta juulis Los Angeleses.

Järgmisel nädalal oleks Lyles pidanud startima Budapestis toimuval Ultimate Championshipil. Kuigi sprinditäht stardijoonele ei lähe, lubas ta siiski võistlust kohapeale kaema minna.

29-aastane Lyles jooksis augusti alguses New Yorgis toimunud võistlusel 100 meetris välja aja 9,79, mis on maailma hooaja edetabeli tippmark. Selle tulemusega ta ühtlasi kordas oma isiklikku rekordit. 200 meetri distantsil jäi tema parimaks tulemuseks aprillis joostud 19,91, millega asub maailma hooaja edetabelis 12. kohal.

Toimetaja: Henrik Laever

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