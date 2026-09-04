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Duplantis loobus soojendusel Teemantliiga finaaletapist

Kergejõustik
Armand Duplantis
Armand Duplantis Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Photo News
Kergejõustik

Kergejõustiku Teemantliiga finaaletapil Brüsselis sündisid esimesel võistlusõhtul silmapaistvad tulemused naiste kuulitõukes ning meeste 400 meetri jooksus. Teivashüppe valitseja Armand Duplantis otsustas aga viimasel hetkel võistlusest loobuda.

Meeste teivashüppes jahtis Mondo Duplantis oma kuuendat järjestikust Teemantliiga üldvõitu, kuid loobus soojendusel välja löönud jalavigastuse tõttu viimasel hetkel võistlemast. Tema puudumisel teenis Brüsselis esikoha kolmandal katsel 6.12 ületanud Emmanouil Karalis, hooaja lõikes sai esikoha austraallane Kurtis Marschall.

Ameeriklanna Chase Jackson tõukas reedel kuuli 21.14, mis tähistab uut maailma hooaja tipptulemust, Teemantliiga rekordit ning ühtlasi Põhja-Ameerika rekordit. Meeste kettaheite võitis 71.29 heitnud Kristjan Ceh, Leedu vägilane Mykolas Alekna teenis 70.14-ga teise koha. Kaugushüppes edestas viimases voorus 8.46 kirja saanud Tajay Gayle kuue sentimeetriga Miltiadis Tentogloud.

Põnevas meeste 1500 meetri jooksu finišiheitluses teenis esikoha austraallane Cameron Myers (3.30,14), kes edestas vaid nelja sajandikuga Kipkosgei Koechit. Ethan Strand (3.30,50), Jakob Ingebrigtsen ja Yared Nuguse mahtusid kuue sajandiku sisse, alla 3.31 jooksid veel Hobbs Kessler ja Cole Hocker.

Meeste 100 meetri jooksus alistasid kümne sekundi piiri neli meest: Oblique Seville (9,90), Emmanuel Eseme (9,93), Kayinsola Ajayi (9,97) ja Lachlan Kennedy (9,99). Naiste 200 meetri sprindi võitis Julien Alfred 21,79-ga.

Õhtu lõpetas kõrgetasemeline 400 meetri jooks, kus Collen Kebinatshipi püstitas ajaga 43,40 uue Teemantliiga rekordi. Trinidadi rahvusrekord 43,68 tõi teise koha Jereem Richardsile, Jacory Patterson (43,78) ja Chris Bailey (43,97) jooksid uue isikliku rekordi.

Toimetaja: Anders Nõmm

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