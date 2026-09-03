Kaugushüppe olümpiavõitja pääses hirmutavast avariist suuremate traumadeta

Kaugushüppe olümpiavõitja ja valitsev maailmameister Tara Davis-Woodhall sattus eelmisel nädalal autoavariisse ja tema osalemine hooaja ühel tähtsamal jõuproovil on kahtluse all.

27-aastane ameeriklanna elas üle hirmuäratava sündmuse, sest istus autos, mis osales laupkokkupõrkes. Mõlemad masinad liikusid umbes 20 miili ehk pisut üle 32 kilomeetri tunnis. Ta sai tõsiselt põrutada, aga hullemast pääses.

Järgmise nädala lõpus toimub Ultimate Championships ehk esimest korda kavas olev hooaega lõpetav kutsetega tippsündmus, kus ka tänavu isikliku rekordi 7.20 peale viinud Davis-Woodhall plaanis osaleda.

"Õnneks pääsesin suuremate vigastusteta," kirjutas ta ühismeedias. "Praegu töötan koos oma taustatiimi ja arstidega, et terveks saada, kuid ma pole kindel, kas olen valmis järgmisel nädalal toimuval Ultimate meistrivõistlustel võistlema."

Davis-Woodhall lisas, et tema traumad ei ole eluohtlikud, kuigi mõlemad avariis osalenuda autod läksid mahakandmisele. "See on tõesti kahetsusväärne ajastus, olen praegu oma tippvormis," jätkas ta. "Ma olen oma parima kiiruse ja tugevuse juures. Seega on see otsus minu jaoks väga raske. Ma ei tea, kus ma praegu asun."

Septembris Budapestis esimest korda toimuv Ultimate Championship erineb tavapärastest kergejõustiku tiitlivõistlustest mitmel moel. Korraldajad lubavad uuendusi nii võistluse ülesehituses, teleülekannetes kui ka sportlaste ja pealtvaatajate kogemuses.