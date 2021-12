Neuville: keegi ei tunne end hooaja eel 100% mugavalt

Hyundai autorallimeeskonna sõitja Thierry Neuville ei usu, et ükski piloot on algava hooaja esimeseks etapiks Monte Carlos uue autoga täielikult sina peal.

Autoralli MM-sarjas võetakse 2022. aastal kasutusele hübriidmootoriga uued masinad. Hyundai alustas arendustööd võrreldes konkurentidega pisut hiljem, aga belglase sõnul on tal testipäevadelt korralik kilometraaž all.

"Järgmise hooaja osas on palju ebaselget. Mul on korralik läbisõit, aga kindlasti pole seda piisavalt ütlemaks, et tunnen end sada protsenti mugavalt. Ma ei usu, et keegi saab nii väita," sõnas kauaaegne Hyundai piloot väljaandele DirtFish.

Neuville'i esimene test i20 N Rally1 masinaga lõppes ehmatusega, kui ta sõitis Alpides suurelt kiiruselt järsakust alla ja lõpetas jões. Kaardilugeja Martijn Wydaeghe sai viga ja pidi minema rangluuoperatsioonile.

Neuville ei usu, et vahejuhtum teda mõjutama jääb. "Ma olen minevikus tõestanud, et õnnestused ei häiri mind väga. Kui olen tagasi autos ja kiiver on peas... õnnetusi on ka enne olnud ja nad ei muuda seda, kuidas rallile lähenen. Eesmärk jääb samaks," lausus tänavuse hooaja kolmas sõitja.

Uue auto kasutuselevõtt tähendab mitmeid muudatusi ja Neuville on olnud sõitjate seas üks häälekamaid kriitikuid. "Õnnetus ei muuda minu arvamust nendest autodest ega tehnilistest eeskirjadest," jätkas ta.

"Ma ei ole kunagi kritiseerinud hübriidile üleminekut. Olen kritiseerinud vaid mõnede tehniliste nüansside kõrvaldamist, millega pole üksnes huvitav töötada, vaid annab ka meile võimaluse seadistada auto ideaalselt vastavalt sõidustiilile."

Uue hooaja avaetapiks olev Monte Carlo ralli toimub 20.-23. jaanuaril. Hooaeg peaks jätkuma veebruaris Rootsi ja aprillis Horvaatia ralliga.