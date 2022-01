Selgus Kontaveidi aasta esimene vastane

Maailma edetabelis seitsmendat kohta hoidev eestlanna ja 60. positsioonil asuv hiinlanna on kohtunud kolmel korral. Kahel esimesel juhul jäi peale Zhang, aga viimati 2019. aastal Dubais oli kahes setis parem Kontaveit.

Kontaveidile on antud turniirile neljas asetus. Temast kõrgemalt on paigutatud maailma esireket Ashleigh Barty, hispaanlanna Garbine Muguruza ja tšehhitar Barbora Krejcikova. Maailma esikümnest on Sydneys kohal seitse tennisisti.

Edu korral läheb Kontaveit teises ringis kokku kvalifikatsioonist alustanud mängijaga. Veerandfinaalis võib eestlannat oodata tuneeslanna Ons Jabeur, kellelt Kontaveit haaras viimase koha WTA aastalõputurniiril, või ka näiteks tšehhitar Petra Kvitova.