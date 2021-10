Neuville: kahjuks oli enne viimast katset omajagu stressi

Belglase Hyundai ei soovinud käivituda ja nii tuli masin katsele eelnenud regrupeerimise alasse lükata. Masina summutist võis näha väljumas leeke. Katsele ta siiski jõudis ja sõitis punktikatsel välja paremuselt teise aja.

"Kergendav on olla lõpus. Oli raske nädalalõpp, aga võitlesime kõvasti. Tegime hea puhta sõidu ja kuni peaaegu lõpuni oli kõik perfektne," lausus belglane vahetult pärast finišit WRC televisioonile.

"Kahjuks oli enne viimast katset omajagu stressi - jälle. Ma olen selle üle väga pettunud, sest vastasel juhul olnuks nädalalõpp täiuslik ja kena, aga ta ei olnud seda. Ausalt öelda, ma ei tea, mida öelda."

Teisena lõpetas MM-etapi waleslane Elfyn Evans (Toyota), kes vähendas sellega vahet üldliider Sebastien Ogier'ga (Toyota). Enne viimast etappi Monzas lahutab neid 17 silma.

"Ühest küljest olen rahul, teisalt aga pahane. See ei olnud täiuslik nädalalõpp," lausus ta. "Aga tegin siiski üsna korraliku töö, aga oli ka jamadega võitlemist. See ei olnud see nädalalõpp, mida soovisime, aga nii on."

Kolmandana lõpetas kodupubliku ees Dani Sordo, kes suutis seljataha jätta valitseva maailmameistri Ogier'. "Te ei kujuta ette, kui õnnelik ma olen. Seb nägi kõvasti vaeva ja minu jaoks oli tegemist toreda heitlusega. Aitäh võistkonnale, et nad andsid mulle võitluseks sellise auto - ma olen nii õnnelik," kommenteeris hispaanlane.

Ogier pidi leppima küll neljanda kohaga, aga läheb Monzasse siiski MM-sarja liidrina ja edu Evansi ees on tegelikult soliidne.

"Siia tulles oli siht kõrgemal, aga mingil põhjusel ei läinud asjad nii. Aga raskest olukorrast võtsime siiski selle, mida oli MM-sarja silmas pidades vaja," lausus prantslane.

Autoralli MM-hooaja viimaseks etapiks olev Monza ralli peetakse 18.-21. novembrini.