Kruuda: Hyundail on sel aastal olnud liiga palju tehnilisi jamasid

"Hyundai võit oli tegelikult väike üllatus," rääkis ERR-i spordisaate stuudios ralliekspert Gustav Kruuda. "Enne rallit ootasid kõik, et Toyota on Hispaanias kõige võimsam, aga mis Hyundai meestele ja eelkõige Neuville'ile kätte mängis, oli see, et teed läksid suhteliselt räpaseks. Neuville tunneb ennast rasketes oludes väga enesekindlalt. Minu jaoks oli üllatus, et Hyundai rallit lõpuks domineerib."

Tänaku jaoks lõppes ralli juba reedel, kui eestlane sõitis neljandal katsel välja ja katkestas. Kuna auto sai liialt kahjustada, siis laupäeval startida enam ei õnnestunud. Tunamullune maailmameister on sel hooajal pidanud pooleli jätma viis rallit.

"Arvan, et terve Hyundai meeskond on sellel aastal nõus, et üks peamiseid põhjuseid on auto," rääkis Kruuda. "Auto on sel aastal natuke palju tehnilisi probleeme kogenud, aasta alguses tulid mõned rattad lihtsalt auto alt ära ja ka sel rallil oleks Neuville enne viimast katset peaaegu katkestanud, sest auto ei tahtnud käima minna. Sama probleem oli tal ka Kreekas. Selliseid tehnilisi jamasid on Hyundail sel aastal olnud liiga palju."

Kruuda sõnul on mõistetav, et tiitliheitlusest väljas oleval Tänakul jääb hooaja lõpus motivatsioonist vajaka. "Need mehed tahavad ainult võita, nende ainuke eesmärk on maailmameistriks tulla. See, kas tuled teiseks, kolmandaks, neljandaks või viiendaks, ei paku enam mingit pinget. Kui tuled teiseks, on hooaeg tegelikult ebaõnnestunud," tõdes Kruuda.

Enne hooaja viimast etappi Monzas lahutab tiitli nimel sõitvaid Sebastien Ogier'd ja Evansit 17 punkti. "Kõige huvitavam ongi seis sõitjate tiitliarvestuses. Vahe on 17 punkti, mis tähendab, et kui Evans võidab ja võidab ka punktikatse ning Ogier lõpetab neljandal kohal, tuleb Evans maailmameistriks. See pakub meile aasta lõpus veel väga palju pinget," arvas Kruuda.