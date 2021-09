Djokovic võttis kindla võidu ja kohtub taas Nishikoriga

Djokovic alistas vaid tund ja 40 minutit kestnud kohtumises kindlalt 6:2, 6:3, 6:2 hollandlase Tallon Griekspoori (ATP 121.).

"Hea mäng, kindlasti parem kui esimene," hindas Djokovic, kes avaringis kaotas 18-aastasele Taani tulevikulootusele Holger Runele seti. "Olen enda praeguse tasemega väga rahul, kõik liigub õiges suunas."

Aasta esimesed kolm suure slämmi turniiri võitnud Djokovic on nüüd viie võidu kaugusel kalendriaasta slämmist. Viimane mees, kes suutis ühe aasta sees võita kõik slämmiturniirid, oli austraallane Rod Laver, kes sai sellega hakkama 1969. aastal.

Järgmisena läheb Djokovic vastamisi endise maailma neljanda numbri Kei Nishikoriga. Vigastuste tõttu edetabelis 56. reale langenud jaapanlane sai ligi neli tundi kestnud matšis 7:6 (3), 6:3, 6:7 (5), 2:6, 6:3 jagu ameeriklasest Mackenzie McDonaldist (ATP 61.). Seejuures juhtis Nishikori kolmandas setis 5:3, kuid kaotas siis kolm geimi järjest ja jäi lõpuks kiires lõppmängus ameeriklasele alla. Otsustavas setis kaotas Nishikori kohe enda pallingugeimi, kuid sai siis murde järgmises geimis tagasi ja uuesti murdis ta McDonaldi servi neljandas geimis.

Nishikori on nüüd enda karjääri jooksul võitnud 27 ja kaotanud vaid seitse viiesetilist mängu. Tegevmängijaist pole keegi teine nii palju viiesetilisi matše võitnud.

Djokovic ja Nishikori on varem omavahel 19 korral mänginud ja serblane juhib mängudega 17:2. US Openil on nad varem mänginud kahel korral ja mõlemal kirjas üks võit – 2018. aasta poolfinaalis jäi kolmes setis peale Djokovic, neli aastat varem samuti poolfinaalis võitis neljas setis Nishikori. Viimati olid nad aga vastamisi tänavu Tokyo olümpial, kus Djokovic võttis veerandfinaalis võimsa 6:2, 6:0 võidu.

"Mulle meeldivad väljakutsed, aga ta pole keegi, kellega tahaksin kogu aeg mängida, sest ta on üks raskemaid vastaseid üldse," nentis Nishikori. "Parema meelega mängiksin kellegagi, kes on madalama edetabelikohaga. Aga kuigi mul pole mängud temaga väga hästi läinud, püüan olla positiivne ja annan endast parima."

Turniiril 6. asetatud itaallane Matteo Berrettini sai 7:6 (2), 4:6, 6:4, 6:3 jagu prantslasest Corentin Moutet'st, 7. paigutusega kanadalane Denis Shapovalov oli 7:6 (7), 6:3, 6:0 üle hispaanlasest Roberto Carballes Baenast. 21. asetusega venelane Aslan Karatsev päästis matšpalli ja alistas austraallase Jordan Thompsoni neli tundi ja 40 minutit kestnud matšis 3:6, 3:6, 7:5, 7:6 (9), 6:1. Turniiril 17. paigutatud prantslane Gael Monfil oli 7:5, 4:6, 6:4, 6:4 parem ameeriklasest Steve Johnsonist ning 13. asetatud itaallane Jannik Sinner alistas 6:3, 7:6 (2), 6:7 (6), 6:4 ameeriklase Zachary Svajda.

Asetatud mängijatest langesid konkurentsist välja poolakas Hubert Hurkacz ja Kasahstani esindav Aleksandr Bublik.

10. paigutusega Hurkacz jäi 6:2, 4:6, 4:6, 6:7 (6) alla 37-aastasele Andreas Sepppile, Bublik aga kaotas 6:7 (3), 7:6 (2), 4:6, 6:4, 3:6 ameeriklasele Jack Sockile.

Vabapääsmega põhitabelisse pääsenud endine maailma kaheksas reket Sock jõudis viimati slämmiturniiril kolmandasse ringi 2017. aasta Austraalia lahtistel. Vahepeal üldse edetabelikohata jäänud, praegu 184. real paiknev Sock on viimase kolme aasta jooksul mänginud väga vähestel slämmiturniiridel, tänavu on US Open tema esimene slämm.