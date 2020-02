Endine maailma kaheksas reket pääses pika pausi järel tagasi ATP tabelisse

2017. aastal võitis Sock kolm ATP turniiri ja kerkis maailma edetabelis kaheksandale reale, kuid siis ei suutnud ameeriklane võistluskarussellis võidukas olla koguni 475 päeva järjest. Delray Beachi turniiri esimeses ringis oli ta 3:6, 6:3, 7:6 (2) üle tiitlikaitsjast, Moldova tennisistist Radu Albotist (ATP 51.).

Teises ringis kaotas Sock kaasmaalasele Steve Johnsonile, kuid teenis ühe võidu eest 20 punkti, millega pääses tagasi maailma edetabelisse. Nüüd 767. kohal olev Sock kuulus viimati tabelisse mullu oktoobris.

Eesti esireketina on Jürgen Zopp 510. kohal, Kristjan Tamm langes 16 kohta ja on 726., Vladimir Ivanov langes kolme positsiooni võrra tabeli 761. reale. Esireketiks on Novak Djokovic, kellele järgnevad Rafael Nadal ja Roger Federer.

Naiste WTA edetabelis tõusis Anett Kontaveit kaks kohta ja on nüüd maailma 22. reketiks, Kaia Kanepi parandas positsiooni kolm kohta ja asub nüüd tabeli 95. real. Esikohal olevale Ashleigh Bartyle järgnevad Simona Halep ja Karolina Pliškova.