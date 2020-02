Edetabelist välja langenud endine esikümnemängija oli üle pika aja võidukas

27-aastane Sock võitis 2017. aastal kolm turniiri – nende seas ka Delray Beachi oma – ning pärast võitu Pariisi Mastersil tõusis ta edetabelis kaheksandaks. Sellele tõusule järgnes aga väga järsk mõõn, millest ameeriklane pole siiani suutnud välja tulla.

Eelmisel aastal oli Sock pöidlavigastuse tõttu pool aastat võistluskarussellilt väljas. Ühtekokku pidas ta 2019. aastal üksikmängus ATP ja Challengeri turniiridel kaheksa kohtumist ega võitnud neist ühtegi. Viimased kaks turniiri – Las Vegase ja Charlottesville'i ATP Challengerid – jättis ta avaringis vigastuse tõttu pooleli. Ainsa võidu teenis ta Laver Cupil, kus alistas maailma 11. reketi Fabio Fognini, paraku aga seal edetabelipunkte ei jagata.

Socki viimasest võidust ATP karussellil oli möödas 475 päeva, kuni ta nüüd sai lõpuks taas võidu kirja – Sock alistas Delray Beachi turniiri avaringis üle kahe tunni kestnud heitlikus matšis 3:6, 6:3, 7:6 (2) tiitlikaitsja, Moldova mängija Radu Alboti (ATP 51.). Seejuures päästis Sock ka ühe matšpalli.

Võidu järel puhkes Sock pisaraisse. "Ma ei usu, et olin isegi Wimbledoni võites nii emotsionaalne," ütles ta pärast ajakirjanikele. Sock on kahel korral võitnud Wimbledoni paarismänguturniiri.

"Viimased aastad on olnud rasked, eriti just eelmine aasta, kui ma väga palju ei mänginudki," tunnistas Sock. "Olin üsna lähedal loobumisele. Kui poleks neid inimesi, kes mind toetavad, ei oleks ma ilmselt siin. Nad on mind ergutanud ja positiivsust süstinud, sisendanud minusse eneseusku. Pikka aega olin ma augus."

"Tunnen end jälle nii, nagu vaja. Kordasin endale pidevalt, et pean lihtsalt kuskil turniiril selle esimese matši võitma. Tavaliselt läheb mu mäng turniiri jooksul paremaks," lausus Sock.

Viimastel turniiridel on Sock saanud osaleda tänu korraldajatelt saadud vabapääsmetele, ta on karjääri jooksul saanud koguni 56 turniirile vabapääsme, neist 35 on olnud ATP turniirid.

Avaringi võiduga teenis Sock 20 punkti ehk järgmisest nädalast pääseb ta tagasi maailma edetabelisse. Kui ta Delray Beachil rohkem mänge ei võida, paigutub ta edetabelis 765. koha kanti. Teises ringis läheb Sock vastamisi kaasmaalase Steve Johnsoniga (ATP 76.), kellega koos võitis ta Rio olümpiamängudel paarismängus pronksi. "Päris ausalt, kuna sain nüüd lõpuks võidu kirja, saan vabalt mängida," tõdes ta. "Eks vaatame, kuidas läheb."