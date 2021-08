Suurepärases hoos šveitslanna pääses Cincinnatis finaali

Teichmann on turniiri jooksul alistanud maailma 38. reketi Sorana Cirstea, maailma teise reketi Naomi Osaka, äsjase olümpiavõitja Belinda Bencici ja nüüd Pliskova.

24-aastane Teichmann haaras ohjad esimeses setis, kui seis oli 2:2 ning võitis siis neli järjestikust geimi, et vormistada 6:2 setivõit. Tasavägiselt möödunud teises setis vahetasid naised geimivõitusid, kuni šveitslanna seisult 4:4 kaks geimi järjest võitis ja sellega seti- ja matšivõidu kindlustas.

Teichmann kohtub WTA kõrgeima kategooria turniiri finaalis maailma esireketi Ashleigh Bartyga, kes alistas poolfinaalis sakslanna Angelique Kerberi 6:2, 7:5.

Teichmann ütles pärast mängu, et on teinud palju tööd, et sellisel moel särada. "Olen vaimselt enda löökide kallal töötanud. Mul on olnud vigastusi, seega olen pidanud ka füüsiliselt palju tööd tegema. Pikad nädalad, pikad tunnid. Kõik positiivne vist tuleb praegu sel nädalal kokku," ütles 24-aastane šveitslanna.

