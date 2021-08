DirtFish: Esapekka Lappi saab uuesti WRC auto rooli

Maineka ralliportaali DirtFishi andmetel paneb Toyota Soome MM-rallil välja koguni viis WRC-spetsifikatsiooniga autot: traditsiooniliselt stardivad ka Sebastien Ogier, Elfyn Evans, Kalle Rovanperä ja Takamoto Katsuta.

30-aastane Lappi sõitis MM-sarjas WRC autoga aastatel 2017-2020, neist kaks esimest just Toyota roolis. Tänavuseks hooajaks jäi ta WRC kategoorias sõitjakohata, aga on osalenud Volkswagen Polo GTI R5 mudeliga Arktika ja Portugali rallidel ning need omas klassis ka võitnud.

Lappi ega Toyota võistkond pole uudist kinnitanud, aga DirtFishi teatel peaks Toyota vastavat otsust kinnitama selle nädala lõpus.

Koduselt Soome rallilt on Lappil head mälestused, sest 2017. aastal sai ta sealt oma seni ainsa võidu MM-sarjas. Tunamullu tuli ta Citroeniga kihutades Ott Tänaku (Toyota) järel teiseks.