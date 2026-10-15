X!

F2 sarja liider sõidab järgmisest aastast Haasi F1 meeskonnas

Vormelisport
Rafael Camara
Rafael Camara Autor/allikas: TGR Haas F1 Team
Vormelisport

Vormel-2 sarjas kaks etappi enne hooaja lõppu liidrikohal paiknev brasiillane Rafael Camara siirdub järgmisest aastast vormel-1 sarja, kus asub võistlema Haasi ridades.

2022. aastal Ferrari sõitjate akadeemiaga liitunud 21-aastane Camara võitis 2024. aastal Formula Regional EM-tiitli, aasta hiljem võidutses vormel-3 MM-sarjas ja nüüd liigub vormel-2 tiitli suunas. Augustis testis ta Portimaos Haasi eelmise aasta autot.

Haas teatas septembri lõpus, et Esteban Ocon lahkub käimasoleva hooaja järel meeskonnast ja juba siis spekuleeriti, et tema koha saab Camara. Nüüd sõlmiski Camara Haasiga mitmeaastase lepingu. Haasi teine põhisõitja on Oliver Bearman, kellega koos Camara Ferrari akadeemiaga liitus.

"Mul on väga hea meel, et liitun Haasiga vormel-1 sõitjana. See on oluline samm minu karjääris," rõõmustas Camara. "Tahan tänada tiimi omanikku Gene Haasi ja tiimijuhti Ayao Komatsut, et nad mind usaldavad. Olen ka väga tänulik Ferrari akadeemiale, et nad on mind alati toetanud ja kõige eest, mis nad on teinud, et aastate jooksul minu arengule kaasa aidata. Tänan ka enda perekonda, et nad on sel teekonnal alati minu jaoks olemas olnud."

"Nüüd on mu tähelepanu sellel, et ennast parimal viisil eesootavaks väljakutseks valmis seada. Mul on palju õppida, ootan juba tiimiga koos töötamist, auto tundmaõppimist ja ka seda, et sõitjana jätkuvalt areneksin," lisas ta.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

vormeliuudised

18:56

F2 sarja liider sõidab järgmisest aastast Haasi F1 meeskonnas

13:35

Malaisia kaalub vormel-1 karussellile naasmist

13.10

Vormel-1 sari rändab pika pausi järel Aafrikasse

11.10

Verstappen sai esimest korda Singapuris võitu tähistada

10.10

Verstappen võitis Singapuri GP sprindi

09.10

Singapuris võitis sprindi kvalifikatsiooni Verstappen

09.10

Singapuri vabatreeningul näitas kiireimat minekut Russell

08.10

Äsja Eestiski võistelnud vormelitäht sõitis ühelt GP-lt järgmisele rattaga

07.10

Russell peab Singapuris alustama stardirivi lõpust

05.10

Bottas väntab Malaysiast Singapuri

04.10

Verstappen tõi Sepangis vihma kiuste Red Bullile hooaja avavõidu

03.10

Verstappen alustab sel hooajal esmakordselt parimalt stardikohalt

02.10

Malaysia treeningutel näitasid parimat minekut Verstappen ja Leclerc

30.09

Haasi vormelimeeskonnas vabanes sõitjakoht

29.09

Aston Martin jätkab järgmisel hooajal samade pilootidega

sport.err.ee uudised

22:03

Welco kindlustas pääsu järgmiseks hooajaks Premium liigasse

21:58

VIDEO | Levadia lõi 0:1 kaotusseisust Florale kolm väravat

21:38

Slovakkiale värava löönud Eesti saalikoondis pidi leppima vastase paremusega

20:55

Levadia võitis sel hooajal kolmandat korda Tallinna derbi Uuendatud

20:34

Andrea Roots kaotas põhiturniiri avaringis

20:04

Serbia tennisistile määrati 24-aastane võistluskeeld

18:56

F2 sarja liider sõidab järgmisest aastast Haasi F1 meeskonnas

18:26

Tribuntsov sai MK-etapil Eesti rekordiga kolmanda koha Uuendatud

18:16

Naiste meistriliiga septembri parimate auhinnad lähevad Paidesse

17:21

Norra mäesuusatippu tabas järjekordne karm tagasilöök

16:52

Pärnu valiti järgmise aasta Euroopa spordilinnaks

16:27

Swiatek jõudis ümmarguse tähiseni, Ostapenko jätkas võidulainel

15:40

Neel ja Olmos murdsid kõrgetasemelisel turniiril veerandfinaali

14:55

Soome trio vedas Starsi tagasi võiduteele

14:14

Portsmouth sai magusa võidu, aga Shein jäi taas pingile

loetumad

14.10

Tartu Ülikool avas Euroopa karikasarjas võiduarve, Kalev kaotas

20:55

Levadia võitis sel hooajal kolmandat korda Tallinna derbi Uuendatud

14.10

Kõrgeima asetusega Sabalenka kukkus kohe välja

14.10

Liverpool võitis Meistrite liigas üheksaväravalise lahingu

14.10

Holland ei väljastanud OM-pääset jahtivatele Vene tippvõimlejatele viisat

14.10

Kullamäe koduklubi sai EuroCup'is suure võidu

10:58

Therese Johaug hakkab maratoonariks

08:00

Kevin Uspenski võitis U-23 MM-il pronksmedali

14.10

TalTech/Alexela naasis võidurajale Liepajas

08:31

Real pööras mängu lõpus 1:3 kaotusseisu võiduks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo