F2 sarja liider sõidab järgmisest aastast Haasi F1 meeskonnas

2022. aastal Ferrari sõitjate akadeemiaga liitunud 21-aastane Camara võitis 2024. aastal Formula Regional EM-tiitli, aasta hiljem võidutses vormel-3 MM-sarjas ja nüüd liigub vormel-2 tiitli suunas. Augustis testis ta Portimaos Haasi eelmise aasta autot.

Haas teatas septembri lõpus, et Esteban Ocon lahkub käimasoleva hooaja järel meeskonnast ja juba siis spekuleeriti, et tema koha saab Camara. Nüüd sõlmiski Camara Haasiga mitmeaastase lepingu. Haasi teine põhisõitja on Oliver Bearman, kellega koos Camara Ferrari akadeemiaga liitus.

"Mul on väga hea meel, et liitun Haasiga vormel-1 sõitjana. See on oluline samm minu karjääris," rõõmustas Camara. "Tahan tänada tiimi omanikku Gene Haasi ja tiimijuhti Ayao Komatsut, et nad mind usaldavad. Olen ka väga tänulik Ferrari akadeemiale, et nad on mind alati toetanud ja kõige eest, mis nad on teinud, et aastate jooksul minu arengule kaasa aidata. Tänan ka enda perekonda, et nad on sel teekonnal alati minu jaoks olemas olnud."

"Nüüd on mu tähelepanu sellel, et ennast parimal viisil eesootavaks väljakutseks valmis seada. Mul on palju õppida, ootan juba tiimiga koos töötamist, auto tundmaõppimist ja ka seda, et sõitjana jätkuvalt areneksin," lisas ta.