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Tribuntsov sai MK-etapil Eesti rekordiga kolmanda koha

Ujumine
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Ralf Tribuntsov
Ralf Tribuntsov Autor/allikas: Dmytro Shestakov/Eesti Ujumisliit
Ujumine

Ralf Tribuntsov püstitas ujumise MK-etapil Astanas 100 m seliliujumises Eesti rekordi ja sai kolmanda koha.

Hommikuses eelujumises 50,70-ga viienda ajaga edasi pääsenud Tribuntsov püstitas finaalis Eesti rekordi 49,88, mis andis talle kolmanda koha. See oli Tribuntsovi karjääris teine kord, kui ta ujus alla 50 sekundi. Eelmisel aastal ujutud rekordit parandas ta 0,04 sekundiga.

Esikoha sai lõuna-aafriklane Pieter Coetze ajaga 48,40 ja teine oli venelane Pavel Samusenko 49,29-ga.

Rohkem keegi alla 50 sekundi ei ujunud, neljandat kohta jagasid venelane Kliment Kolesnikov ja tšehh Jan Cejka, kes finišeerisid mõlemad ajaga 50,10.

32-aastane Tribuntsov jäi eriti rahule distantsi teise poolega, mis on tema sõnul tavaliselt olnud nõrgem külg. "Daniel [Zaitsev] ja Toni [Meijel] on minu õnnetalismanid! Kohe, kui nad tulid kohale, sain medali! Olen uskumatult õnnelik, eriti selle üle, et suutsin distantsi teise poole kiiremini ujuda, mis on tavaliselt minu nõrgem külg. Täna suutsin hoopis teisi mehi just distantsi teise poolega võita," rõõmustas Tribuntsov.

"Viimasel 25 meetril, kui vee alt välja tulin, sain juba aru, et jõudu on veel, suudan võidelda ja sellest tuleb korralik ujumine. Suutsin teha täpselt seda, mida tahtsin, ja seda ei juhtu spordis just tihti! Päris hea tunne on vees, seega ootan häid tulemusi ka teistel aladel," lisas ta.

Tribuntsovi treeneri Toni Meijeli sõnul mängis tulemuse juures olulist rolli ka teistsugune võistlusprogramm. Kui kahel eelmisel etapil oli 100 meetri seliliujumine kavas kolmandal võistluspäeval, siis Astanas sai Tribuntsov oma põhialal startida kohe esimesel päeval. "Väga korralik ujumine! Seekord oli 100 meetrit selili kavas kohe esimesel päeval ning värskena tuli ka Eesti rekord!" sõnas Meijel.

Treener leidis, et jagub veel arenguruumi. "Tema ujumises oli veel mõningaid apsakaid, mille parandamine annab tulemusele lisakvaliteeti. Eriti väärib esiletõstmist Ralfi ülitugev viimane 25 meetrit, mis näitab, et lisaks kiirusele on mehel ka sisu!" hindas Meijel.

Tribuntsov on tänavuse MK-sarja jooksul 100 meetri seliliujumises iga etapiga oma tulemust parandanud. Bakuus sai ta ajaga 50,12 viienda, Taškendis ajaga 50,05 neljanda ning Astanas Eesti rekordiga 49,88 kolmanda koha.

Maailmakarikasarja viimane etapp jätkub reedel ja laupäeval. Reedel on Tribuntsovil ja Daniel Zaitsevil kavas 50 meetri vabaujumine.

Toimetaja: Maarja Värv

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