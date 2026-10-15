Naiste meistriliiga septembri parimate auhinnad lähevad Paidesse

Tammik kuulus Linnanaiskonna põhikoosseisu septembris peetud neljast kohtumisest kolmes, viibides väljakul kokku 235 minutit. Kahes mängus jõudis ründaja ka väravani: Harju JK Laagri vastu peetud võidumängus lõi ta kaks väravat ning Saku Sportingu vastu ühe. Hooaja jooksul on Tammik löönud 14 väravat, millega ta jagab liiga parimate väravaküttide edetabelis viiendat kohta, vahendab jalgpall.ee.

Kapperi juhendamisel võitis Paide naiskond kõik neli septembrikuus peetud kohtumist. Harju JK Laagri alistati 3:0, Saku Sporting 4:2 ja FC Elva 9:1. Nende kõrval saadi 2:1 jagu ka valitsevast Eesti meistrist Tallinna FC Florast. Flora ja Paide liikusid septembrikuus paarisrakendina liigatabelis tipus võrdsetel punktidel, hoides lähimat jälitajat üheksa punkti kaugusel.

Parima mängija valimisel kogusid lisaks Tammikule hääli Tallinna FC Flora mängijad Karola Purgats ja Gerda Liisa Matson, Viimsi JK jalgpallurid Liisa Rebane ja Laura Nataly Hernandez Gonzalez ning Saku Sportingust Anna Mariin Juksar. Peatreeneri valimisel said hääli ka Florast Karl-Sander Eensoo, Viimsist Anastassia Morkovkina ja Sportingust Merily Toom.

Parima mängija ja peatreeneri valimisel osalesid naiste koondise peatreener ja abitreener, jalgpalliliidu esindaja ja spordiajakirjanik. Hääleõiguse omanikud reastavad igakuiselt enda esikolmiku – esikoht teenib kolm punkti, teine kaks ja kolmas ühe punkti. Parim mängija ja treener selgub punktide kokkuliitmisel.