X!

Pärnu valiti järgmise aasta Euroopa spordilinnaks

Varia
Pärnu kannab tuleval aastal Euroopa spordilinna tiitlit
Pärnu kannab tuleval aastal Euroopa spordilinna tiitlit Autor/allikas: Pärnu linnavalitsus
Varia

Euroopa hindamiskomisjon andis Pärnule järgmiseks aastaks Euroopa spordilinna tiitli.

"Meil on väga hea meel ja põhjust uhkust tunda! Euroopa hindamiskomisjon on andnud Pärnule Euroopa spordilinna 2027 tiitli. See on tunnustus meie senisele tööle ja kinnitab, et liigume õiges suunas. Aga kõige tähtsam töö on alles ees," kommenteeris Pärnu linnapea Siim Suursild linna kodulehe vahendusel.

"Meie jaoks ei ole Euroopa spordilinna tiitel eesmärk omaette. Oluline on see, mida saame selle kaudu Pärnus veel paremini teha – tuua rohkem inimesi liikuma, toetada meie spordikogukonda ja luua võimalusi, et aktiivne eluviis oleks loomulik osa igapäevaelust. "Liigume koos" tähendabki seda, et sport ja liikumine kuuluvad kõigile," jätkas Suursild. "Tahame, et Pärnus oleks igaühel võimalus leida endale sobiv viis liikumiseks – olgu selleks tervisesport, pallimäng sõpradega, jalutuskäik pargis või tippsport. Et liikumine ühendaks inimesi, looks rõõmu ja aitaks hoida meid tervena. Euroopa spordilinna tiitel annab meile hoogu juurde, aga ka vastutuse edasi tegutseda. Meil on ühine siht ja nüüd liigume koos edasi!

Tiitlit annab välja Euroopa komisjoni partnerina tegutsev Euroopa spordilinnade föderatsioon. Tegemist on tunnustusega, mis antakse linnadele, kus on tugev sporditaristu, suutlikkus korraldada spordisündmusi ja elanikel mitmekesised võimalused sporti teha.

Oktoobri alguses väisas Pärnut Euroopa spordilinnade föderatsiooni hindamiskomisjon, kes tutvus Pärnu spordirajatistega ja kohtus kohaliku spordielu esindajatega. "Saime Pärnust ja selle spordivõimalustest väga hea ülevaate. Muljet avaldasid nii spordirajatised kui Pärnu suurepärane looduslik keskkond, mis loob liikumiseks väga head võimalused. Pärnul on palju, mida spordilinnana pakkuda," sõnas hindamiskomisjoni liige, Euroopa spordilinnade föderatsiooni peasekretär Hugo Alonso.

Toimetaja: Maarja Värv

viimased uudised

18:46

VAATA OTSE | Levadia ja Flora kohtuvad hooaja viimases Tallinna derbis Uuendatud

18:26

Tribuntsov sai MK-etapil Eesti rekordiga kolmanda koha Uuendatud

18:16

Naiste meistriliiga septembri parimate auhinnad lähevad Paidesse

17:21

Norra mäesuusatippu tabas järjekordne karm tagasilöök

16:52

Pärnu valiti järgmise aasta Euroopa spordilinnaks

16:27

Swiatek jõudis ümmarguse tähiseni, Ostapenko jätkas võidulainel

15:40

Neel ja Olmos murdsid kõrgetasemelisel turniiril veerandfinaali

14:55

Soome trio vedas Starsi tagasi võiduteele

14:14

Portsmouth sai magusa võidu, aga Shein jäi taas pingile

13:35

Malaisia kaalub vormel-1 karussellile naasmist

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

13.10

Kivioja täispika MM-i debüüdist: järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida

12.10

Ott Järvela: siiras lugu on spordiajakirjanduses kõige kõvem valuuta

12.10

"Spordipühapäev": kas väiksemate alade tulemusi kajastatakse piisavalt?

12.10

Teigamägi Nairobi MM-ist: Keenia soove ei saa lõpuni eirata

09.10

Tohver: mis saaks venelastele veel parem olla kui meid meie oma kangelastega tülli ajada?

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

14.10

Kõrgeima asetusega Sabalenka kukkus kohe välja

14.10

Holland ei väljastanud OM-pääset jahtivatele Vene tippvõimlejatele viisat

14.10

Tartu Ülikool avas Euroopa karikasarjas võiduarve, Kalev kaotas

14.10

Liverpool võitis Meistrite liigas üheksaväravalise lahingu

14.10

Kullamäe koduklubi sai EuroCup'is suure võidu

14.10

Ostapenko tõrjus maailma neljanda reketi matšpallid, Swiatekile 40. võit

08:00

Kevin Uspenski võitis U-23 MM-il pronksmedali

14.10

Gael Monfils lahkus suurelt areenilt erilise kärata

10:58

Therese Johaug hakkab maratoonariks

14.10

Kümme Eesti spordijuhti alustasid EOK koolitusprogrammi

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo