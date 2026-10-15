Pärnu valiti järgmise aasta Euroopa spordilinnaks

"Meil on väga hea meel ja põhjust uhkust tunda! Euroopa hindamiskomisjon on andnud Pärnule Euroopa spordilinna 2027 tiitli. See on tunnustus meie senisele tööle ja kinnitab, et liigume õiges suunas. Aga kõige tähtsam töö on alles ees," kommenteeris Pärnu linnapea Siim Suursild linna kodulehe vahendusel.

"Meie jaoks ei ole Euroopa spordilinna tiitel eesmärk omaette. Oluline on see, mida saame selle kaudu Pärnus veel paremini teha – tuua rohkem inimesi liikuma, toetada meie spordikogukonda ja luua võimalusi, et aktiivne eluviis oleks loomulik osa igapäevaelust. "Liigume koos" tähendabki seda, et sport ja liikumine kuuluvad kõigile," jätkas Suursild. "Tahame, et Pärnus oleks igaühel võimalus leida endale sobiv viis liikumiseks – olgu selleks tervisesport, pallimäng sõpradega, jalutuskäik pargis või tippsport. Et liikumine ühendaks inimesi, looks rõõmu ja aitaks hoida meid tervena. Euroopa spordilinna tiitel annab meile hoogu juurde, aga ka vastutuse edasi tegutseda. Meil on ühine siht ja nüüd liigume koos edasi!

Tiitlit annab välja Euroopa komisjoni partnerina tegutsev Euroopa spordilinnade föderatsioon. Tegemist on tunnustusega, mis antakse linnadele, kus on tugev sporditaristu, suutlikkus korraldada spordisündmusi ja elanikel mitmekesised võimalused sporti teha.

Oktoobri alguses väisas Pärnut Euroopa spordilinnade föderatsiooni hindamiskomisjon, kes tutvus Pärnu spordirajatistega ja kohtus kohaliku spordielu esindajatega. "Saime Pärnust ja selle spordivõimalustest väga hea ülevaate. Muljet avaldasid nii spordirajatised kui Pärnu suurepärane looduslik keskkond, mis loob liikumiseks väga head võimalused. Pärnul on palju, mida spordilinnana pakkuda," sõnas hindamiskomisjoni liige, Euroopa spordilinnade föderatsiooni peasekretär Hugo Alonso.