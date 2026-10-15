Serbia tennisistile määrati 24-aastane võistluskeeld

Tennises puhtuse eest vastutav organisatsioon ITIA teatas, et Serbia tennisistile Stefan Milicevicile on korruptsioonivastaste reeglite rikkumise eest määratud 24-aastane tegutsemiskeeld ning 70 000 dollari suurune rahatrahv.

29-aastane Milicevic pole küll mängijana midagi erilist saavutanud. Noorteklassis võitis ta kuus Tennis Europe'i turniiri ja ühe juunioride ITF-i turniiri. Meeste seas on tema karjääri kõrgeim edetabelikoht 1338., sellele positsioonile jõudis ta 2014. aasta augustis. Mõnevõrra edukam oli tema karjäär USA ülikoolitennises, kus ta jõudis lõpuks edetabelis 54. kohale. Hooajal 2021-22 asus ta tööle DePauli ülikooli tennisemeeskonna abitreenerina.

ITIA teatel mõisteti Milicevic süüdi kuue kohtumise (sealhulgas viie, milles ta ise osales) tulemuse kokkuleppimises ning veel kuue mängu tulemuse kokkuleppimise katses ajavahemikus 2022–2024.

Lisaks pandi Milicevicile süüks, et samal perioodil värbas või püüdis ta värvata mitmeid profitennisiste enda võrgustikku ja selle tulemusel mõjutasid mitmed teised tennisistid mängude tulemusi.

Milicevic ei teinud ITIA-ga uurimise käigus koostööd ega isegi suhelnud sellega, kuigi uurijad üritasid seitsmel korral temaga erinevate kanalite kaudu ühendust saada. ITIA lõpetas enda uurimise 24. septembril ning seejärel väljastati Milicevicile teavitus, et ta on toime pannud raske rikkumise. Milicevic ei reageerinud ka sellele, mistõttu ITIA määras talle vastavalt reeglitele 24-aastase võistluskeelu ja 70 000 dollari suuruse rahatrahvi. Tema keeld lõpeb 2050. aasta 8. oktoobril.

Keelu ajal ei ole Milicevicil lubatud mängija, treeneri ega pealtvaatajana osaleda ühelgi maailma tenniseliidu, WTA, ATP või suure slämmi turniiril ega ka ühegi riigi rahvuslikul turniiril.