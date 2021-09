Esapekka Lappi Toyotast: paganama kiire!

Soome rallipiloot Esapekka Lappi saab kodusel jõuproovil enda kasutusse Toyota Yaris WRC masina. Lappi sõitis Toyotas ka aastatel 2017 ja 2018, vahendab ralliportaal DirtFish.

"Algul ma ehmatasin. Toyota on ikka paganama kiire! Kui oled vahepeal sõitnud R5 autoga nagu mina ja seejärel istud WRC autosse, siis esialgu on tegemist harjumatu tundega," jagas Lappi oma muljeid pärast testisõitu.

30-aastane Lappi sõitis MM-sarjas WRC autoga aastatel 2017-2020, neist kaks esimest just Toyota roolis. Tänavuseks hooajaks jäi ta WRC kategoorias sõitjakohata, aga on osalenud Volkswagen Polo GTI R5 mudeliga Arktika ja Portugali rallidel ning need omas klassis ka võitnud.

Toyota paneb Soome MM-rallil välja kokku viis WRC-spetsifikatsiooniga autot. Lisaks Lappile stardivad Toyota eest ka Sebastien Ogier, Elfyn Evans, Kalle Rovanperä ja Takamato Katsuta.

Koduselt Soome rallilt on Lappil head mälestused, sest 2017. aastal sai ta sealt oma seni ainsa võidu MM-sarjas. Tunamullu tuli ta Citroeniga kihutades Ott Tänaku (Toyota) järel teiseks.