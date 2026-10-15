X!

Andrea Roots kaotas põhiturniiri avaringis

Tennis
Andrea Roots
Andrea Roots Autor/allikas: Rein Kompus/Eesti Tennise Liit
Tennis

Egiptuses Sharm El Sheikhis peetaval World Tennise W15 turniiril läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud Andrea Roots piirdus seal ühe matšiga.

Roots kaotas põhiturniiri avaringis Ustinia Lekomtsevale (-, WTA 960.) 7:6, 1:6, 2:6. Roots, kellel WTA edetabelikohta pole, alustas avasetti 3:1 eduga, aga jäi peatselt 3:5 taha. Kuid ta sai murde tagasi ja viis mängu kiiresse lõppmängu, kus seisul 5:6 (Rootsi poolt vaadatuna) tegi Lekomtseva kaks topeltviga. Eestlanna võitis kiire lõppmängu 9:7, vahendab tennisnet.ee.

Paraku kahes järgmises setis Rootsil šansse eriti polnud. Otsustava seti lõpus võitles ta kõvasti, päästis seisul 1:5 kolm matšpalli, aga järgmise geimi kaotas teiselt ehk kokku viiendalt matšpallilt.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

20:34

Andrea Roots kaotas põhiturniiri avaringis

20:04

Serbia tennisistile määrati 24-aastane võistluskeeld

16:27

Swiatek jõudis ümmarguse tähiseni, Ostapenko jätkas võidulainel

15:40

Neel ja Olmos murdsid kõrgetasemelisel turniiril veerandfinaali

12:55

Tamm jõudis Hiinas veerandfinaali

14.10

Gael Monfils lahkus suurelt areenilt erilise kärata

14.10

Kõrgeima asetusega Sabalenka kukkus kohe välja

14.10

Neel võitis Wuhanis, Malõgina pudenes Birminghamis välja

14.10

Ostapenko tõrjus maailma neljanda reketi matšpallid, Swiatekile 40. võit

14.10

Tamm jõudis Hiinas kindlalt teise ringi

14.10

Malõgina alustas Birminghamis kindlalt, Nuudi andis loobumisvõidu

13.10

Ojakäär jõudis Texase ülikoolide meistrivõistlustel veerandfinaali

13.10

Kristjan Tamm piirdus Hiinas paarismängus ühe matšiga

13.10

Daniil Glinka loobus Olbia turniirist

12.10

Alcarazi kaotus Shanghais tegi Zverevile kingituse

multimeedia

sport.err.ee uudised

22:03

Welco kindlustas pääsu järgmiseks hooajaks Premium liigasse

21:58

VIDEO | Levadia lõi 0:1 kaotusseisust Florale kolm väravat

21:38

Slovakkiale värava löönud Eesti saalikoondis pidi leppima vastase paremusega

20:55

Levadia võitis sel hooajal kolmandat korda Tallinna derbi Uuendatud

20:34

Andrea Roots kaotas põhiturniiri avaringis

20:04

Serbia tennisistile määrati 24-aastane võistluskeeld

18:56

F2 sarja liider sõidab järgmisest aastast Haasi F1 meeskonnas

18:26

Tribuntsov sai MK-etapil Eesti rekordiga kolmanda koha Uuendatud

18:16

Naiste meistriliiga septembri parimate auhinnad lähevad Paidesse

17:21

Norra mäesuusatippu tabas järjekordne karm tagasilöök

16:52

Pärnu valiti järgmise aasta Euroopa spordilinnaks

16:27

Swiatek jõudis ümmarguse tähiseni, Ostapenko jätkas võidulainel

15:40

Neel ja Olmos murdsid kõrgetasemelisel turniiril veerandfinaali

14:55

Soome trio vedas Starsi tagasi võiduteele

14:14

Portsmouth sai magusa võidu, aga Shein jäi taas pingile

13:35

Malaisia kaalub vormel-1 karussellile naasmist

12:55

Tamm jõudis Hiinas veerandfinaali

12:22

Flora järelkasv kohtub eurosarjas Chelseaga

11:50

Konontšukil oli Prantsusmaa klubi vastu kesine viskepäev

11:28

Tribuntsov pääses viienda ajaga finaali

loetumad

14.10

Tartu Ülikool avas Euroopa karikasarjas võiduarve, Kalev kaotas

20:55

Levadia võitis sel hooajal kolmandat korda Tallinna derbi Uuendatud

14.10

Kõrgeima asetusega Sabalenka kukkus kohe välja

14.10

Liverpool võitis Meistrite liigas üheksaväravalise lahingu

14.10

Holland ei väljastanud OM-pääset jahtivatele Vene tippvõimlejatele viisat

14.10

Kullamäe koduklubi sai EuroCup'is suure võidu

10:58

Therese Johaug hakkab maratoonariks

08:00

Kevin Uspenski võitis U-23 MM-il pronksmedali

14.10

TalTech/Alexela naasis võidurajale Liepajas

08:31

Real pööras mängu lõpus 1:3 kaotusseisu võiduks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo