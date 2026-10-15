Andrea Roots kaotas põhiturniiri avaringis

Roots kaotas põhiturniiri avaringis Ustinia Lekomtsevale (-, WTA 960.) 7:6, 1:6, 2:6. Roots, kellel WTA edetabelikohta pole, alustas avasetti 3:1 eduga, aga jäi peatselt 3:5 taha. Kuid ta sai murde tagasi ja viis mängu kiiresse lõppmängu, kus seisul 5:6 (Rootsi poolt vaadatuna) tegi Lekomtseva kaks topeltviga. Eestlanna võitis kiire lõppmängu 9:7, vahendab tennisnet.ee.

Paraku kahes järgmises setis Rootsil šansse eriti polnud. Otsustava seti lõpus võitles ta kõvasti, päästis seisul 1:5 kolm matšpalli, aga järgmise geimi kaotas teiselt ehk kokku viiendalt matšpallilt.