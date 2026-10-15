Levadia võitis sel hooajal kolmandat korda Tallinna derbi

Flora asus kohtumist 13. minutil juhtima, kui Erik Sorga realiseeris penalti. Edu püsis aga vaid seitse minutit, kuni Mihkel Ainsalu viigistas seisu. 54. minutil viis Joao Pedro Levadia juhtima ja 72. minutil vormistas lõppseisu Frank Liivak.

See oli hooaja neljas Tallinna derbi, Levadia võitis neist tänavu kolm ja Flora ühe.

Levadia on 31 mänguga kogunud 78 punkti, teisel kohal jätkava Flora edu Paide Linnameeskonna ees kahanes aga vaid ühepunktiliseks – Floral on 55 ja Paidel 54 punkti. Neljas on Nõmme Kalju 51 punktiga ja viies Tartu Tammeka 47 punktiga.

Hõbemedaliheitlus kisub seega väga põnevaks. Järgmises voorus võõrustab Flora pühapäeval Tartu Tammekat ja Paide tabeli punast laternat Narva Transi, Nõmme Kalju läheb laupäeval võõrsil vastamisi FC Nõmme Unitediga.

Enne mängu:

Levadia tuleb väljakule erilise pingeta, sest eelmisel pühapäeval kindlustati Eesti meistritiitel. Flora heitleb hõbemedali nimel ning vajab hingamisruumiks kindlasti võitu, sest kolmandal kohal olev Paide Linnameeskond alistas kolmapäeval Tartu Tammeka ja jõudis Florast ühe punkti kaugusele.

"Flora ja Levadia vahel on alati oodata põnevat ja pingelist mängu. Mõlemad meeskonnad tahavad võita ning kindlasti antakse väljakul endast maksimum. Mängu võivad otsustada väikesed detailid, kaitsetöö ja väravavõimaluste realiseerimine. Usun, et näeme võitluslikku mängu, kus mõlemad pooled annavad endast maksimumi ja võitlus kestab viimase vileni," rääkis mängu eel Flora kaitsja Sander Tovstik.

Flora on sel hooajal suutnud ainsana Levadiat võita, kui juuni lõpus pandi Sander Alamaa ja Taaniel Usta väravate abil oma paremus maksma 2:1. Eelnevas kahes omavahelises mängus saavutas Levadia 4:0 ja 3:1 võidud.

Avavile kõlab A. Le Coq Arenal kell 19.00. Mängu peakohtunik on Karl Koppel.