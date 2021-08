Kaia Kanepi: vastane sai ilmastiku ja väljakuga paremini hakkama kui mina

Augusti alguses Pärnus 25 000-dollarilise auhinnafondiga ITF-i turniiri võitnud Kanepi alustas Chicago WTA250 turniiri raske 3:6, 6:2, 7:5 võiduga ukrainlanna Anhelina Kalinina (WTA 75.) üle ning kaotas teises ringis 2:6, 3:6 Marta Kostjukile (WTA 56.).

"Vastane mängis kindlamini kui mina ja tegi vähem vigu. Ta sai nende ilmastikuolude, väljaku, tuule ja kõigega paremini hakkama kui mina ning mängis tähtsatel hetkedel väga hästi. Olud olid päris keerulised. Lämbe ja niiske ilm tegi kuidagi uimaseks," kommenteeris Delfile Kanepi, kes siirdub nüüd New Yorki valmistuma esmaspäeval algavateks USA lahtisteks meistrivõistlusteks.

Küsimusele, kas ta arvab, et kaks võistlusmängu kõvaväljakul on talle suure slämmi ettevalmistuseks piisav, vastas Kanepi: "Arvan, et see on okei. Palju oleneb US Openi tabelist, eks siis paistab. Eelmisel aastal polnud mul enne US Openit ühtegi mängu all. See pole alati kõige olulisem."