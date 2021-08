Vigastuspausilt naasnud Halep pidi taas loobumisvõidu andma

Teisipäeval üle kolme kuu esimese võidu saanud Halep pidi teises vastamisi minema ameeriklanna Jessica Pegulaga (WTA 30.), kuid maailma edetabelis 13. reale langenud rumeenlanna otsustas tervise huvides matšist loobuda.

Halep sai vigastada maikuus toimunud Rooma turniiril, kus tegi liiga enda säärelihasele. Seetõttu jäid tal vahele nii Prantsusmaa lahtised, Wimbledon kui olümpia. Nüüd vaevab teda uus vigastus. "Hommikustel uuringutel selgus, et minu parema jala reie lähendajalihases on väike rebend ja seetõttu oleks liiga riskantne praegu mängida," põhjendas ta loobumisotsust. "Puhkan nüüd ja annan endast parima, et US Openil mängida."

USA lahtiste põhiturniir algab 30. augustil.

Cincinnatis langesid teises ringis konkurentsist maailma kolmas reket Arina Sabalenka ja edetabeli seitsmes number Iga Swiatek.

Sabalenka pidi kaks tundi ja 21 minutit kestnud matšis tunnistama hispaanlanna Paula Badosa (WTA 31.) 5:7, 6:2, 7:6 (4) paremust, Swiatek jäi 3:6, 3:6 alla tuneeslanna Ons Jabeurile (WTA 22.). Mäletatavasti sai Jabeur avaringis tasavägises matšis jagu Eesti esireketist Anett Kontaveidist (WTA 29.).