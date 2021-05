Maailma kolmas reket Halep jätab Prantsusmaa lahtised vahele

2018. aasta Prantsusmaa lahtistel enda karjääri esimese slämmitiitli võitnud rumeenlanna Simona Halep teatas, et ei osale tänavusel turniiril.

29-aastane maailma kolmas reket rebestas eelmisel nädalal peetud Rooma turniiril enda vasaku jala säärelihast ning rumeenlanna sõnul pole ta vigastusest piisavalt taastunud.

"Kahjuks vajab mu jalg veel puhkust ning Prantsusmaa lahtised algavad minu jaoks liiga vara. Slämmiturniirist loobumine on mulle sportlasena tohutult raske, ent see on hetkel ainuõige otsus," lausus kahekordne slämmivõitja ühismeedias.

"Teadmine, et ma Pariisis ei võistle, teeb mind küll kurvaks, kuid suunan oma energia nüüd taastumisele. Loodan väljakule naasta niipea kui võimalik."

Eelmisel aastal jõudis endine maailma esinumber Halep Prantsusmaa lahtistel neljandasse ringi, kus kaotas hilisemale võitjale poolatar Iga Swiatekile 1:6, 2:6.

Tänavused Prantsusmaa lahtised algavad 30. mail.