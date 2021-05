Halep vigastas Roomas jalga, Prantsusmaa lahtistel osalemine küsimärgi all

Halep läks kolmapäeval teises ringis vastamisi endise esireketi, sakslanna Angelique Kerberiga ning juhtis 6:1, 3:3, enne kui vigastas vasaku jala säärelihast. Rumeenlanna vajas pingile naasmiseks abi ja teda lohutas ka Kerber.

"Kahjuks leidis ultraheliuuring, et olen rebestanud vasaku jala säärelihast. Homme [neljapäeval] tehakse mulle MRT, et vigastuse ulatusest parem ülevaade saada, aga praegu ei ole me kindlad, kui pikaks taastumisprotsess võib kujuneda," kirjutas Halep hiljem sotsiaalmeedias.

Kui rumeenlanna vigastus osutub loodetust hullemaks, tuleb tal tõenäoliselt vahele jätta 30. mail algavad Prantsusmaa lahtised. Halep võitis 2018. aastal Pariisis oma karjääri esimese slämmitiitli.

Loobumisvõidu saanud Kerber mängib Rooma turniiri kolmandas ringis Läti esireketi Jelena Ostapenkoga.

Not how they wanted this match to end @AngeliqueKerber advances to the round of 16 after Halep is forced to retire due to injury.



Final score: 1-6, 3-3.#IBI21 pic.twitter.com/GdRxi1fx6C