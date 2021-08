Tsitsipas vaktsineerib end ainult juhul, kui ilma enam võistelda ei saa

23-aastane Kreeka tennisetäht Stefanos Tsitsipas (ATP 3.) teatas, et ei ole end Covid-19 viiruse vastu vaktsineerida lasknud ning teeb seda ainult siis, kui ATP (ülemaailmne meeste tenniseturnee) viiruse vastu kaitsepookimise kohustuslikuks muudab.

Pressikonverentsil küsis ajakirjanik Tsitsipaselt, kas ta on end Covid-19 viiruse vastu vaktsineerida lasknud. "Ei ole. Keegi pole mulle selle kohta midagi öelnud. Vaktsineerimist pole veel kohustuslikuks tehtud. Ma arvan, et ühel hetkel olen sunnitud seda tegema, aga praegu ei ole see võistlemiseks vajalik ja seega pole ma vaktsineeritud," ei hakanud kreeklane oma seisukohta varjama.

Selle peale küsiti, kas mees vaktsineeriks end ainult juhul, kui see oleks võistlemise eeldus. "Jah, muidugi," oli Tsitsipas konkreetne.

Pressikonverentsil tuli muuhulgas ka jutuks, kas Tsitsipas saaks pigem maailma esireketiks või võidaks suure slämmi turniiri. "Ma arvan, et kui slämmiturniir võita, siis on ka esireketiks saamise võimalused päris head, sest ma asun praegu siiski kolmandal, mitte näiteks kaheksandal positsioonil," suhtus kreeklane küsimusse huumoriga.

Tsitsipas jõudis tänavu Prantsusmaa lahtistel finaali, kuid samas langes Wimbledonis ootamatult konkurentsist juba avaringis. Šokk-kaotust põhjendas elu parimat hooaega tegev kreeklane sellega, et "Covid-19 mullis" mängimine oli talle väga raske.