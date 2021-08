Murray utsitab kaasmängijaid vaktsineerima

Murray juhtis tähelepanu faktile, et praeguse aja tenniseturniiridele pääseb kohapeale kaasa elama vaid vaktsineerimistõendiga, kuid mängijad, kelle pärast publik tribüünidele koguneb, on kohustusest prii.

Sõnavõtt on suuresti seotud juba esmaspäeval algava USA suure slämmi turniiriga, kuhu pääsevad ainult vaktsineeritud pealtvaatajad. Kui tavaliselt on alternatiiv ka nakkusohutust tõendav testitulemus, siis US Openil seda varianti pole. Kohustus ei laiene 12-aastastele ja noorematele lastele.

"Põhjus, miks kõiki vaktsineeritakse, peitub laiemas avalikkuses," sõnas 34-aastane tennisetäht. "Mängijatena, kes reisivad mööda maailma ringi, kanname vastutust ka teiste tervisliku heaolu eest hoolitseda. Olen õnnelik, et olen vaktsineeritud ja loodan, et rohkemad mängijad langetavad lähikuudel sama valiku."

Maailma esireket Novak Djokovic kordas sel nädalal oma seisukohta, et ta loodab, et vaktsineerimist ei tehta ATP turniiridel osalemiseks kohustuslikuks.

Maailma kolmas reket Stefanos Tsitsipas, kes kohtub esmaspäeval US Openi avaringis asetuseta Murrayga, on varasemalt öelnud, et vaktsineerib end ainult juhul, kui mängijaid selleks kohustatakse.

Samas on vaktsineeritud tipptennisistide seas näiteks ka 20-kordsed suure slämmi võitjad Rafael Nadal ja Roger Federer.