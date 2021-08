Toronto tenniseturniiri karika tõstis pea kohale Daniil Medvedev

25-aastane Daniil Medvedev (ATP 2.) alistas poolfinaalis John Isneri (ATP 26.), hõbeda teeninud Opelka suutis üle mängida heas hoos olnud Stefanos Tsitsipase (ATP 3.).

Võidujärgses intervjuus sõnas Medvedev, et ühel hetkel ei julgenud ta turniirivõidust unistadagi. "Võit Mastersi sarjas, kus on võistlustules ka Djokovic ja Nadal, tundus minu jaoks hirmkõva pähkel. Nüüd on mul viie finaaliga taskus neli võitu, mis on hea tulemus. Ma olen õnnelik, aga ma tahan veel rohkem saavutada," teatas ta.

Venelasel jagus kiidusõnu ka vastase jaoks. "Opelka tuli ja näitas kohati väga ilusat mängu. Ta võitles kuni täiesti lõpuni, päästis kriitilistel hetkedel murdepalle. Esimest Masters 1000 finaali mängida ei ole lihtne. Mina võitsin oma esimeses finaalis Kanadas vaid kolm geimi," meenutas Medvedev.

Maailma teisele reketile oli triumf Torontos 12. ATP tasemel turniirivõit, neist 11 on tulnud kõvakattega väljakul. Oma esimeses Masters 1000 kategooria finaalis kohtus ta 2019. aastal Rafael Nadaliga, kui ta pidi vastu võtma kindla kaotuse. Peale seda on ta triumfeerinud lisaks Torontole ka Cincinnatis, Shanghais ja Pariisis.