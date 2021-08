Tsitsipas sai Humbert'i üle Kanada lahtistel magusa revanši

Kreeklane Stefanos Tsitsipas (ATP 3.) oli Kanada lahtistel tennisemeistrivõistlustel, mis on osa U.S. Openi turneest, 2:1 (6:3, 6:7 [13], 6:1) parem prantslasest Ugo Humbert'ist (ATP 27.).

Tsitsipas omab turniiril venelase Daniil Medvedevi järel teist asetust, sest algselt osalema pidanud Rafael Nadal võttis jätkuvalt muret tegeva jalavigastuse pärast end mängimast maha.

Kreeklase võit oli selle võrra magusam, et kuigi mehed on omavahel varasemalt kahel korral kohtunud, on võitjana väljunud alati noor prantslane. Viimati jäi Tsitsipas Humbert'ile alla Tokyo olümpiamängude kaheksandikfinaalis.

Üllatuslikult langes kolmandas ringis konkurentsist turniiri 14. asetusega bulgaarlane Grigor Dimitrov, kes pidi kahes setis kindlalt alla vanduma asetuseta ameeriklasele Reilly Opelkale.

Neljandas ringis läheb Tsitsipas vastamisi Aslan Karatsevi ja Karen Hatšanovi vahelise mängu võitjaga.