Tuntud ralliajakirjanik David Evans ERR-ile: rallil on inimlik mõõde, mis F1-s puudub

Kõik, kes rallisporti veidigi tõsisemalt jälgivad, on Evansi artiklite ja Clarki isikupärase häälega kokku puutunud. Praegu, kui ralliuudised Eesti spordiportaalid pahatihti vallutavad, tõlgitakse sisuliselt kõik Evansi ja Clarki poolt avaldatud uudised ka eesti keelde.

Clark paistab silma oma ülima isikupäraga. See peegeldus ajal, kui ta oli põhilisi tegijaid WRC-sarja ralliraadios, see peegeldub ka praegu tema väga värvikates videolugudes.

Evansit peavad paljud WRC sarja ajakirjanikest üldse kõige informeeritumaks. Ta on analüütiline ja tema sõnal on kaalu.

Rally Estonial oli võimalik Evansi ja Clarki tegutsemist mitmel korral lähemalt jälgida. Sellel võistlustel töötasid nad justkui paarisrakendis. Aga olid töö kõrvalt lahkesti nõus ka Vikerraadiole intervjuu andma.

Kas Evans näeb ennast rallispordi saadikuna? "Esmalt tänan, et Vikerraadio meiega vestleb. Seegi on privileeg. Kui oled teinud oma tööd nii kaua kui mina, olen autospordi juures olnud peaaegu 20 aastat, siis paratamatult muutudki omamoodi saadikuks. Ilmselt on see ka märk, et ma pole oma töös liiga halb," lausus Evans.

"Aastate järel on sinu pagasis palju lugusid, suur kogemus. Võib-olla tänu sellele ongi nii, et kui lähen maailma erinevatesse otsadesse, näiteks Jaapanisse või Uus-Meremaale, siis minu poole pöördutakse."

"Kas ma ikkagi olen rallispordi saadik? Ma pole selles kindel," jätkas Evans. "Tahaksin seda olla. Ma pole kindel, kas selle mõõdu välja annan, kuid kahtlemata on mul üksjagu kogemusi."

Kas Colin Clark on Evansit millalgi ka oma tööalaseks rivaaliks pidanud? Clark ütles alustuseks naljatades, et ta on seda teinud iga päev. "Minu ja Davidi töö on alati erinenud. Ja oleme alati väga-väga hästi läbi saanud. Ma arvan, et me toome teineteise tugevused välja. David on väga põhjalik – ta töötab kõik läbi, teab ajalugu põhjalikult. Mina lähen mõnikord aga lihtsalt vooluga kaasa."

"Seega oleme väga erinevad. Meie lähenemine on erinev, aga koos töötame väga hästi. Tõenäoliselt tänu sellele töötame praegu mõlemad DirtFishi ralliportaali heaks. Toome lauale väga erinevad oskused ja lähenemise," selgitas Clark.

Uus ja vana põlvkond

"Aga tahaksin ka öelda, et minu hinnangul on David rallispordi saadik. Sport vajab inimesi, kellel on krediiti, et sporti müüa, et sellest rääkida. Ja David toob rallisse usaldusväärsust."

"David tundis personaalselt maailmameistreid Colin McRae'd kui Richard Burnsi. Minagi tahaksin nende meestega maha istuda ja rääkida, aga minul seda võimalust pole," jätkas Clark. "Ei olnud paljudel rallifännidel ja -kommentaatoritel. Davidil võimalus oli. Ja ta saab jätkuvalt neid suurepäraseid lugusid rääkida – ma arvan, et ta on rallispordi saadik. Isegi, kui ta on liiga tagasihoidlik, et seda öelda."

Evans tõi omalt poolt välja, et Clark on see, kellega koos fännid igal pool maailmas pilti teha soovivad. "Mina olen see, kes teeb statistikat. Colin on aga meelelahutaja. Seda Colin toobki. Head meelelahutust," kiitis Evans kolleegi.

Colin Clark lisab omalt poolt: "Ma arvan, et eelkõige pakub meelelahutust see spordiala ise. Mul on olnud õnne. Mul pole meedia-alast haridust. Olin turundusvaldkonna inimene. Sedakaudu sattusin ralli juurde. Tunnen ennast siiani eeskätt fännina. Vaatan tööd nii: mida mina fännina tahaksin rallist teada?"

"On privileeg olla siin ja rääkida seitsmekordse maailmameistri Sebastian Ogier'ga. Kalle Rovanperäga, kellest võib ju samuti saada seitsmekordne maailmameister. See on rõõm, mida soovime edasi anda rallifännidele üle maailma," ütles Clark.

Colin Clark ja David Evans omavad rallipilootidega justkui teistsugust ja lähedasemat kontakti. Seda on intervjuutsoonis tunda. ERR uuris Clarkilt, kas tema arvates on ralli MM-sarja sõitjate hulgas praegu piisavalt huvitavaid isiksusi.

"Ma usun küll. Asi on keeruline, sest inimesed võrdlevad alati erinevaid põlvkondi. Minevikus oli meil uskumatult toretsevaid isiksusi. Aga maailm oli väga teistsugune paik," lausus ralliajakirjanik.

"Tegin tööd ühe tubakafirma heaks. Firma ei hoolinud sellest, millega selle poolt sponsoreeritud piloodid muidu tegelevad. Kui kohaliku ajalehe esikaanele satuti millegi veidi väärituga, siis see firmat ei häirinud."

"Praegu peavad aga piloodid olema väga teadlikud sellest, kuidas nad ennast üleval peavad," jätkas Clark. "Seetõttu ei näe me nende tõelist isiksust ehk nii palju."

"Aga nad on suurepärased isiksused. Neid on palju. Küsimus on, kuidas me nendega kontakti leiame. Nad usaldavad mind ja Davidit. Pühendame aega, et neid tundma õppida."

"Küsimus pole alati intervjuudes ja taustatöös, vaid hoopis nendega suhtlemises ja neilt õppimises. Aeg-ajalt küsivad nad meilt isegi veidi nõu. Igal spordialal on aga toretsemist vähemaks jäänud. Maailm pole paraku enam selline," lõpetas Clark.

Mis teeb ralli heaks?

Mis teeb David Evansi arvates hea MM-ralli? "Põhiline on, et meil peavad selleks olema õiged teed. Seega peab paik olema õige. Otsid paiku nagu Uus-Meremaa, Soome, Eesti, Suurbritannia, Monte Carlo. Need on parimad paigad."

"Aga vajad ka kohalike inimeste teadlikkust ja sellega kaasnevat atmosfääri. Pean ütlema, et Eestis on täpselt see olemas. Siinsed fännid on väga asjatundlikud."

"Poolehoid Ott Tänakule on siin Eestis väga suur," jätkas Evans. "Nii nagu Soomes hoiab sealne rahvas tugevasti pöidlaid oma sõitjatele. Näiteks Uus-Meremaal pole publikul WRC-sarja loogika osas ehk sama suurt teadlikkust. Aga seal saad tunda, kuidas publik jumaldab absoluutselt kõiki sõitjaid."

"Näiteks Aucklandis on raja äär inimesi paksult täis. Ja nad ei jälgi ainult esimese kümne piloodi sõitu, vaid püsivad katsel lõpuni välja."

"Rallis saame asjale juurde inimliku mõõtme. Mida näiteks vormel-1 ei ole. Seal vaatad sa grand prix'd ja näed kiivriga varjestatud pead, mis on sisuliselt nagu auto osa," võrdles Evans. "Autorallis sõidavad need mehed mööda teed. Nad peatuvad otse tee ääres, et kontrollida rehvirõhku, et hingata värsket õhku, ennast kosutada."

"See on sama, mida teevad ka tavalised inimesed. Seega on autoralli minu jaoks spordialana inimestele palju haaratavam. Ja niikaua, kui on olemas asjast huvitatud publik, on asi hästi.Need on minu jaoks hea MM-ralli komponendid. Aga esmatähtis on suurepäraste teede olemasolu."

Colin Clark lisab David Evansi jutule veel ühe mõtte. "Lisaks peab ralli taga olema õige korraldusmeeskond, et asi toimiks. See on miski, mis Eestis esile tõuseb."

"Rääkisin eile meestega, et vaadates siin nädalavahetusel toimuvatele sündmustele otsa, on raske uskuda, et Rally Estonia on alles teist korda MM-sarja etapp."

"See, kuidas ralli on korraldatud: taristu, hooldusala, katsetel olevad suured ekraanid. Kõik, mida fännid seal näha sooviksidki. Hea toitlustus," kiitis Clark. "Inimestel pole võimalik rallile mitte tulla. Pead tulema, sest kõik pannakse mängu."

"Korraldusmeeskonnal on energiat, nooruslikkust, aga ka kogemust. Ja ambitsiooni – see on väga-väga tähtis. Kokkuvõttes peaaegu täiuslik kombinatsioon."

Evans tuletas lõpetuseks veel meelde, et eelmisel aastal korraldati Rally Estonia esimese koroonapandeemia alguse järgse MM-rallina. Evans ütles, et tal oli kahtlusi, kas asi toimib. Aga Eesti suutis asja ära teha. Koroonaga seotud bürokraatiaga tuldi toime. Evans ei mäleta mullusest hooajast paremat MM-rallit, mis korraldatud koroona-aja tingimustes.