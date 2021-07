Suurbritannia esireketit Tokyos võistlemas ei näe

"See on minu jaoks südantlõhestav reaalsus," ütles Suurbritannia esinumber Johanna Konta. "Suurbritannia esindamine 2016. aasta Rio olümpiamängudel on minu senise karjääri üks kallimaid mälestusi. Annan endast parima, et taastada täielik tervis ja vorm ning oleksin valmis peagi uuesti võistlema," lisas Konta.

Konta oli sunnitud Wimbledoni tenniseturniiri vahele jätma, kui tema meeskonna liige haigestus koroonaviirusesse. Kontal ei õnnestunud samuti viiruse põdemisest pääseda. Haigus tähendas seda, et Konta pidi viibima isolatsioonis ja ta ei suutnud üle kahe nädala treenida. See jättis aga jälje tema vormile, et olümpiamängudel võistelda.

Kuna olümpia algab 23. juulil, tundis Konta, et kõige mõistlikum otsus on Tokyos võistlemisest loobuda.

Konta keskendub nüüd vormi taastamisele ja loodab võistelda US Openil, mis saab alguse augusti lõpus.