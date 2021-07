Järjekordne tipptennisist loobus olümpiamängudest

Maailma edetabelis 14. kohta hoidev Azarenka kirjutas Twitteris, et tal on kulla võitmisest ja Valgevene esindamisest palju suurepäraseid mälestusi. "Kõiki pandeemiaga seotud väljakutseid arvestades tean, et see on minu ja võistkonna jaoks parim otsus. Ootan 2024. aasta olümpiamänge Pariisis, et Valgevenet esindada."

Juba varem on olümpiamängudest loobunud teiste seas Serena Williams, Angelique Kerber, Roger Federer, Rafael Nadal ja Dominic Thiem.