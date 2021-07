Piirangud panid Austraalia tennisetähe olümpiast loobuma

Juunis Austraalia olümpiakoondisesse kinnitatud tennisist Nick Kyrgios (ATP 60.) teatas, et tema järgmine mõõduvõtt saab olema 24. juulil algav Atlanta võistlus, mis tähendab, et Tokyo olümpiamängudele mees siiski ei sõida.

Kolmapäeva hommikul postitas austraallane sotsiaalmeediasse pildi Bahama saartelt ning kirjutas juurde, et tema järgmine turniir toimub Atlantas.

Bahama saartele sõitis mees ravima Wimbledonis saadud kõhulihaserebendit. Neljanda ringi mängus Kanada tennisisti Felix Auger-Aliassime vastu andis Kyrgios seisul 2:6, 6:1 loobumisvõidu, sest kurtis segava kõhuvalu üle.

Kui Kyrgioselt Wimbledoni pressikonverentsil küsiti, kus võiks meest järgmisena mängimas näha, vihjas tennisist, et ilmselt mitte olümpial, sest ta ei taha tühjade tribüünide ees mängida, samuti tahaks ta näha teiste mänge.

Olümpiamängude korraldajad on pealtvaatajatele seadnud karmid piirangud ning kuigi viimase otsuse kohaselt on saadud luba istekohad kuni 50 protsendi ulatuses inimestega täita, on viimastel päevadel esile kerkinud versioon pealtvaatajad täielikult keelata.

Atlanta tenniseturniir algab 24. juulil Ameerika Ühendriikides, Tokyo olümpiamängude tenniseturniir saab alguse päev hiljem.