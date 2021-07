Neuville: pean tiitlivõimaluse säilitamiseks rohkem riskima

Hyundai autorallimeeskonna piloot Thierry Neuville ütles, et peab neljapäeval algava Rally Estoniaga rohkem riske võtma, et vähendada vahet üldarvestuses eest ära läinud Toyota juhtidega.

Neuville ütles portaalile DirtFish, et üldarvestuses esimest ja teist kohta hoidvad Toyota sõitjad Sebastien Ogier ja Elfyn Evans võivad edaspidi ettevaatlikumalt sõita, et enda positsioone säilitada.

Ogier on MM-sarja üldarvestuse liider 133 punktiga, Evans järgneb 99 punktiga. Kolmandat ja neljandat kohta hoiavad Neuville (77 punkti) ja tema Hyundai tiimikaaslane Ott Tänak (69 punkti).

Neuville juhtis juuni lõpus toimunud Safari rallit ligi minutiga, ent ralli viimase päeva avakatsel purunes tema masinal tagumine parem amortisaator ja belglane pidi ralli pooleli jätma. Belglane ütles, et kui ta oleks Keenias võidu ära vormistanud, oleks konkurents palju tihedam, kui see nüüd on. Ta lisas, et üldvõit läheb keeruliseks.

Neuville'i katkestamine Keenias järgnes kahele võistlusele, kus tunamullune maailmameister Ott Tänak oli sunnitud ralli tehniliste probleemide tõttu pooleli jätma: mai lõpus Portugalis ning juuni alguses Sardiinias.

Seetõttu peavad Hyundai sõitjad rohkem riske võtma, et vähendada Toyota rivaalidega vahet. "Ainus selge asi on see, et kui võistled mõnel rallil Toyota sõitjatega, siis võid võtta rohkem riske, sest tead, et nende taga lõpetamine oleks veel halvem punktiarvestusele," ütles Neuville.

"Ja kui tahad säilitada enda võimalust meistritiitlit võita, siis pead eespool olema. Seega võid võtta neid lisariske, mis lõppevad kas kõige kaotamisega või ees olemisega. Kui lõpetad nende taga, siis su võimalus läheb aina hõredamaks."

"See võib olla keeruline, aga ma võtan nüüd kõik riskid, mis saan ja hoian oma võimalused elus. See on ainus asi, mis teha saan. Võitma läheme niigi iga kord," lisas belglane.