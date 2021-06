Rally Estonial pääseb publik hooldusalasse ja ka poodiumitele

Teisipäeval toimunud WRC Rally Estonia pressikonverentsil andsid korraldajad edasi anda hea uudise rallisõpradele. Koostöös Terviseameti ja Kultuuriministeeriumiga kinnitati, et FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapp Rally Estonia toimub publikuga ja esmakordselt peale pooleteise aasta pikkust ootamist pääseb publik MM-sarja etapil ralli hooldusalasse. Lisaks on osade rallipassi pakettide programmis ka pääs WRC Rally Estonia stardi-ja finišipoodiumile.

Kokku pääseb WRC Rally Estoniale 24 000 pealtvaatajat. Korraldajad paluvad kindlasti neil, kes on juba rallipassi ostnud, vaadata oma paketi programm üle, kas sinna on lisandunud pääs WRC Rally Estonia hooldusalasse või poodiumile. WRC Rally Estonia kommertsdirektori Tarmo Hõbe sõnul on publiku pääs hooldusalale väga tugev sõnum.

"Rally Estonia on esimene WRC etapp peale eelmise aasta Mehhiko rallit, kus publik pääseb hooldusalasse ning neljapäeva õhtul avashowle ja stardipoodiumile ning pühapäeval finišipoodiumile, mis saab seekord ühtlasi olema ka power stage poodium. See on suur samm ka WRC Promootori ja FIA jaoks, sest see on märk normaalsusesse tagasi liikumise kohta. Loomulikult teeme seda kõike minimaliseerides riske. Üheksa pealtvaataja gruppi pääsevad oma programmi graafiku alusel hooldusalasse, üks stardi- ja üks finišipoodiumile," rääkis Tarmo Hõbe pressikonverentsil.

"Sellel aastal lõppeb Rally Estonia viimane, punktikatse Eesti Rahva Muuseumi juures ja saame saata rahvusvahelisse telepilti otseülekande meie suurel laval toimuvalt lõputseremoonialt. Oleme ühendanud punktikatse poodiumi ja lõpupoodiumi. Eesti Rahva Muuseumi ümbruses on seega ühendatud nii kommertsralli kui sportralli ja selline kompaktsus on midagi sellist, mida soovivad näha FIA, WRC Promootor ning sõitjad ja meeskonnad," lisas Hõbe.

Esmaspäeval avalikustati ka WRC Rally Estonia osalejate nimekiri, mis kinnitas, et osalevate meeskondade nimekiri on väga tugev. See koondab endasse kümme WRC autot eesotsas valitsevate maailmameistrite ja MM-sarja liidrite Sebastien Ogieri ja Julien Ingrassiaga ja eelmise aasta Rally Estonia võitjate ning 2019. aasta maailmameistrite Ott Tänaku ja Martin Järveojaga. Rally 2 klassi autosid on nimekirjas 24 ja Junior WRC klassi sõitjaid on kaheksa. Lisaks neile veel kuus meeskonda Rally3 ja Rally4 autodega. Rõõm on tõdeda, et lisaks WRC klassile on igas kategoorias esindatud ka Eesti sõitjad eesotsas WRC 2 ja WRC 3 sarjas osalevate Georg Linnamäe ja Egon Kauriga, kellest osad olid kohal ka Rally Estonia pressikonverentsil.

Georg Linnamäe, kes osaleb WRC2 klassis loodab saada enne Rally Estoniat hea tunde Euroopa meistrivõistluste etapil Liepajas. "Hooaja algus WRC sarjas on olnud keeruline aga oleme rahul kiirusega, mida oleme näidanud. Nüüd tuleb sellele lisada ka järjepidevust ja olla hooaja teises pooles rohkem konkurentsis. Stardime järgmisel nädalal Euroopa meistrivõistluste etapil Liepajas ja usun, et saame sealt hea tunde, millega Rally Estonial starti tulla," rääkis Linnamäe.

Priit Koik, kes osaleb WRC3 klassis tegi oma ettevalmistuse Soomes."Otsustasime osana ettevalmistusest teha kaasa ühe võistluse Soomes, mis oli õige otsus. Soome teed ja nendel sõitmine aitas meil teha parandusi legendis ja lihvida koostööd, pluss saime head kilomeetrid enne Rally Estoniat. See on hea, et saame ennast kodus maailma tippudega võrrelda ja soovime parandada eelmise aasta tulemust. Kindlasti on meile ka uus katsumus täismahus MM-ralli, 320 kilomeetrit. Siin on nuputamist küllaga, kuidas asjad õigesti teha," lausus Koik.

Sarnaselt Koikile teeb WRC3 klassis kaasa ka Raul Jeets. "Kuigi olen varem MM-rallisid sõitnud, siis viimane sellise pikkusega ralli oli meil aastal 2017. Tegeleme sellega, et saaksime ennast selleks ralliks korralikult ette valmistada. MM-etapp on ikkagi teine teema, juba WRC autod ja maailma tippsõitjad loovad erilise õhustiku. Korraldajad on toonud taas uusi katseid juurde ja meie oleme nendeks väljakutseteks valmis," oli Jeets enesekindel.

Junior WRC klassis osalev Robert Virves usub, et on võimeline esikohale sõitma. "Usun, et meie klassis on Eestis esikohale sõitma kõik võimelised. Kindlasti saab öelda, et mina, Martins Sesks Lätist ning Lauri Joona ja Sami Pajari Soomest oleme selliste teede peal üles kasvanud aga olen kindel, et teised sõitjad on samuti siin löögihoos. Tänavune Junior WRC on väga tugeva tasemega ja tuleb tiheda konkurentsiga võidusõit," selgitas Virves.

Rally 4 klassis osaleb Kaspar Kasari, kes tahab näidata Rally Estonial kiiret sõitu."Oleme teinud suviseks hooajaks palju ettevalmistusi, lõpetasime just Poolas EM-etapi, kus tulime neljandaks. Teeme sarnaselt paljude teiste eestlastega kaasa Liepaja EM-etapi. Eesmärk Rally Estonial on teha korralik esitus ja näidata kiiret sõitu. Ralli on pikk ja saame ennast võrrelda maailma tippudega," ütles Kasari.

Lisaks Kasarile osaleb Rally 4 klassis ka Joosep Ralf Nõgene. "See on minu esimene kogemus osaleda MM-rallil ja julgen öelda, et tahtmist on palju. Oleme teinud samuti palju tööd, et selleks võistluseks valmis olla, teeme kaasa ka Liepaja EM-etapi. Päris huvitav on kindlasti võrdlus Junior WRC sõitjatega, saame näha kus me täna oma kiirusega oleme. See on mulle esimene täishooaeg pealt krosskarti ralliautos ja õppimist on palju, Rally Estonia saab olema väga väärtuslikuks just selles osas," rääkis Nõgene.

Osalejate nimekirjas on kokku sõitjaid 25 riigist ja teiste hulgast leiab sealt ka 2015. aasta Rally Estonia võitja ja kahekordse Euroopa meistri Aleksei Lukjanuki, kes koos Jaroslav Fjodoroviga on nimekirjas Škoda Fabia Rally 2 autoga.

Rally Estonia on 2021 aasta FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapp, mis sõidetakse Tartus, Tartu vallas, Otepää vallas, Elva vallas, Kanepi vallas, Kambja vallas, Peipsiääre vallas ja Mustvee vallas 15.-18. juulil 2021.