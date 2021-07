Tänak Rally Estoniast: loodame, et suudame eelmise aasta tulemust korrata

Meeskonna ootused teist korda Eestis peetava etapi suhtes on kõrged, sest 2020. aastal suutis Tänak terve ralli vältel liidrirolli kanda ning talle järgnes teisena meeskonnakaaslane Breen.

Hyundail on Eestis selge eesmärk – astuda lõpuks vastu sel hooajal võistkonda kimbutanud tehnilisele ebaõnnele ning hea sõit vastavaks tulemuseks vormistada.

Viimase MM-etapi Keenias võitis mitmekordne maailmameister ja käesoleva hooaja liider Sebastien Ogier Toyotast, parima Hyundai mehena oli Tänak kolmas. Teatavasti oli Tänaku leivaisal sealgi raskusi, sest liidrikohalt oli sunnitud katkestama tiimisisene konkurent Neuville ning parimat sõitu ei saanud näidata ka Tänak.

Üldsarjas kolmandat kohta hoidev Neuville on sel hooajal end pjedestaalile sõitnud neljal, endine maailmameister Tänak kahel korral.

Breenil on seljataga mõneetapiline võistluspaus, sest viimati kihutas iirlane Horvaatia MM-rallil aprillis.

Tänak ütles, et Eesti rallit iseloomustavad üldiselt väga kiired, siledad ja tasased teed. "On ka palju kunstlikke hüppeid, mis annab rallile väga suure keskmise kiiruse," iseloomustas eestlane koduradu. "Kodus on tore sõita ja eelmise aasta esimese võiduga Hyundai eest saavutasime meeldejääva tulemuse. Jääme lootma, et suudame sel aastal sarnase tulemuse nimel võidelda, kuna teame, et auto võib nendes tingimustes kiire olla. Minu jaoks on see logistiliselt lihtne ralli, kus on väga vähe sõiduaega katsele ja tagasi – mis on alati tore," lisas Tänak.

Hyundai meeskonna juhi Andrea Adamo sõnul on kogu Keenia ralli järgne periood kulunud masinate täiustamiseks. "Motivatsioon on Eestisse reisides laes. See, et saime möödunud aasta Rally Estonial kaksikvõidu, ei taga automaatselt ka tänavu häid tulemusi. Peame pingutama, keskenduma ja autodest maksimumi võtma," ütles ta.

Rally Estonia on eelmise aastaga võrreldes läbinud uuenduskuuri, kus 24 katsega läbitakse neljal päeval ligi 320 km.

Ralli algab neljapäeva õhtul Tartus, kus sõidetakse lühike testikatse.