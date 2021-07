Neuville Rally Estonia eel: loodame Tänaku abil kiired olla

Eelmisel aastal sai Hyundai Rally Estonial kaksikvõidu, kui kodumaisele kangelasele Ott Tänakule järgnes poodiumil belglane Thierry Neuville. Käesolev hooaeg ei ole küll meeskonna jaoks kõige paremini seni läinud, aga Hyundai autoralli meeskond proovib Eesti teedel hooaja ümber pöörata.

"Rally Estonia oli eelmisel aastal taaskäivitatud hooaja esimene etapp, seega on tore tagasi minna. See on üsna kiire etapp - laiad teed ja palju hüppeid. Tegelikult kogesime seal suuremaid hüppeid kui isegi Soomes," ütles Neuville pressiteate vahendusel.

"See on väljakutset esitav ralli meie jaoks, aga loodame, et tänu Oti nõuannetele oleme kiired. Nagu oleme olnud mitmel etapil see aasta," lisas belglane.

Tunamullune maailmameister Ott Tänak nõustus, et Rally Estonia on üldiselt kiire ning siledate teedega sõit ja lisas, et lisatud hüpped tõstavad keskmist kiirust palju. "On tore kodus sõita ja meil oli eelmine aasta meeldejääv tulemus, kui võitsime enda esimese sõidu Hyundai roolis. Loodame, et saame sarnase tulemuse eest ka see aasta võidelda, sest teame, et auto on sellistes tingimustes kiire," ütles Tänak.

Eestlane lisas, et tema jaoks tuleb MM-sarja etapp logistika poolest lihtne, sest reisimist pole palju.