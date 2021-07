Tuntud ralliajakirjanik: Rally Estonia favoriit on Rovanperä, mitte Tänak

Staažika ralliajakirjaniku David Evansi arvates on 20-aastane soomlane Kalle Rovanperä Eesti MM-ralli soosik, sest noormees kasvas Eesti ja Soome teedel kihutades üles ning erinevalt Hyundaist on Toyota masinad sel hooajal töökindlamad olnud.

Ka eelmise aasta Rally Estonia favoriitideks peeti tuttavates tingimustes kihutavaid Ott Tänakut ja Kalle Rovanperä, kuid kui eestlane suutis ralli kindlalt võita, siis soomlane lõpetas alles viiendana. Siis vaid 19-aastast soomlast soositi ralli eel isegi rohkem, sest kui Toyota on kiiretel teedel, nagu Eestis on, harjunud, siis Hyundai ei olnud sarnastes tingimustes just head minekut näidanud.

Sel aastal räägib Evansi sõnul soomlase kasuks asjaolu, et aasta tagasi oli Rovanperäl WRC sarjas väga vähe kogemusi, nüüdseks on ta kogemustepagas oluliselt täienenud ja Toyota iseärasused selged.

Evansi meelest seab ta Rovanperä Tänakust ette ka sellepärast, et noor soomlane on oma esimest MM-etapi võitu pikalt oodanud ja millalgi peab tema kannatlikkuse anum üle ajama hakkama. Oma koduteedel Soomes pidi Rovanperä just Tänaku paremust tunnistama ja hiljem tunnistas Toyota sõitja, et kaotus tegi haiget.

Toyota kasuks räägib ka asjaolu, et Elfyn Evans veetis Eesti etapi eel autot testides mitmeid päevi tehnilistel teedel ja jagab auto kohta saadud informatsiooni potentsiaalika Rovanperäga.

Evansi arvates ei saa Eestis maha kanda ka üldsarja liidrit prantslast Sebastien Ogier'i, aga kuna Eesti ilm on sisuliselt terve suve piirkonna kohta väga kuum olnud, ei pruugi suurepäraste tehniliste oskustega, aga enamasti just kiirusest vajaka jääva Ogier' šansid üleliia suured olla. Kuum ja kuiv ilm võimaldab sõitjatel arendada MM-sarja suurimaid kiirusi.

Autoralli MM-sarjas hoiab Ott Tänak Rally Estonia eel neljandat kohta, Kalle Rovanperä on kuues.

Rally Estonia algab Lõuna-Eesti teedel neljapäeval, 15. juulil.