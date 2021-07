Hyundai tuleb Rally Estoniale järgmiseks hooajaks loodud mootoriga

Hyundai uued mootorid homologeeriti 1. juulil ning need on järjekordne katse meeskonna poolt, et pettumusrikast hooaega ümber pöörata. Hyundai juhid Ott Tänak ja Thierry Neuville on hoidnud viimasel kolmel autoralli MM-sarja etapil soliidset esikohta, ent on olnud vedrustusrikete tõttu sunnitud katkestama.

Hyundai rallimeeskonna pealik Andrea Adamo ütles, et uue mootoriga auto on veelgi kiirem, kui enne. "See on [Rally Estonial] see aasta kiirem, kui eelmisel," ütles Adamo portaalile DirtFish. "Meil on uued homologeeritud osad ja olen enesekindel, et meie inimesed tegid nende osadega head tööd. Neil pole mingit pistmist vastupidavusega, vaid on kõik selleks, et autot kiiremaks teha. Olen kindel, et nii juhtub."

M-Sport ja Toyota on juba uute mootoritega katsetanud, Hyundai mootorid teevad debüüdi järgmisel nädalavahetusel. "Mootoris on uued asjad," lausus Adamo. "2022. aastaks on veel mingeid asju, mis ei saa selle hooajaga samamoodi olla, seega ütleksin, et see mootor on osaliselt selline nagu see ka järgmine aasta hakkab olema."

Adamo lisas, et millegi uue tegemisel tahetakse alati sellest viimane välja võtta. "Eesmärk on saada auto veel kiiremaks, kui see aasta," ütles Hyundai pealik.

Rally Estonia toimub 15.-18. juulil.