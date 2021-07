Kergejõustiku U-23 ja U-20 EM-i pealtvaatajate ala laienes

8.-11. juulil ning 15.-18. juulil Kadrioru staadionil toimuvad kergejõustiku U-23 ja U-20 Euroopa meistrivõistlused said võimaluse laiendada pealtvaatajate ala ka peatribüüni 100 m stardi poolsetesse sektoritesse. Varem oli suurvõistluste korraldaja teatanud, et pileteid müüakse vaid peatribüüni vastastribüünile.

Kergejõustiku U23 ja U20 EMi pealtvaatajate ala laienes ja tribüünidele lisandus istekohti

"Samuti kaotas Terviseamet suurvõistlustele 1000 inimese piirangu, mis tähendab, et meil on nüüd pealtvaatajatele rohkem istekohti tribüünidel," ütles võistluste peakorraldaja Taavi Esperk.

"Oluline on ka teada, et pealtvaatajad pääsevad staadionile ilma koroonatesti tegemata, samuti ei ole vaja tõendada enda vaktsineeritust või haiguse läbipõdemist. Maski kandmise soovitus staadionil jääb kehtima ning neile, kes on nohus või haiged, on meil palve jälgida võistlusi kodu telerist ERR otseülekande vahendusel," lisas Esperk.

Kergejõustiku U-23 ja U-20 EM toob Tallinna võistlema Euroopa kergejõustiku noorte paremiku. Osavõtjate hulgas on mitu maailma tipptegijat, kes võivad purustada nii mõnegi rekordi.

Pealtvaatajate ja võistlejate alad on eraldatud

Arvestades suurt sportlaste hulka, kes kergejõustiku U-23 ja U-20 EM-il Tallinnas osaleb, jäävad olulise piiranguna eraldatuks võistlejate ja pealtvaatajate alad. Seda isegi vaatamata sellele, et kõigil Eestisse saabuvatel rahvusvahelistel võistlejatel tuleb riiki saabumisel ette näidata negatiivne koroonatest.

Kahe nädala jooksul võistleb Kadrioru staadionil üle 2000 sportlase ehk Eestil on sel suvel Euroopa suurimate kergejõustiku sündmuste korraldajamaa. "Kuna Euroopas jätkuvalt on koroonaoht olemas, tuleb meil riskide maandamiseks pealtvaatajate ja võistlejate alad lahus hoida," ütles Esperk.

Nii on suurvõistluste ajal staadion jagatud kaheks. Võistlejatele ja nende meeskonnaliikmetele eraldatud ala on võistlusväljak, osa peatribüünist ja harjutusväljak. Pealtvaatajatele on broneeritud ala, kuhu sissepääs on staadioni Roheline aas tänava poolsest küljest.

Oluline teada kergejõustiku U-23 ja U-20 EMi pealtvaatajate alale saabujatele:

Sissepääs Kadrioru staadioni Roheline aas tänava poolsest küljest

Istekohad asuvad peatribüüni 100 m stardi poolsetes sektorites ja peatribüüni vastastribüünil

Istekohad ei ole nummerdatud, parema koha saamiseks tasub tulla varem kohale

Staadioni väravad avatakse pealtvaatajatele 1 tund enne võistluspäeva

Piletid kehtivad vaid konkreetsele võistlussessioonile, sessioonide vahel tuleb staadionilt lahkuda

Avatud on Spordimuuseumi telk ja toitlustusala, võimalik on osta süüa ja juua

Pealtvaatajatel ei ole vaja teha koroonatesti ega esitada tõendit vaktsineerimise või läbipõdemise kohta