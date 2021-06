Selgus Eesti koondise koosseis kergejõustiku U-23 EM-iks

"Võistluste ametliku normatiivi täitis 14 sportlast ning tänu Eesti korraldajamaa staatusele lisandus koondisesse wild card'i saanutena veel seitse sportlast, kelle tulemused jäid napilt normatiivi alla, kuid kellele soovisime anda võimaluse," ütles kergejõustiku U-23 EM-i Eesti koondise juht Kristel Berendsen.

"Mitmeid Eesti koondisesse jõudnud noorsportlasi oleme viimasel ajal näinud tipptulemusi tegemas Eesti täiskasvanute vanuserühmas. Meie noored tõid ka 26.-27. juunil toimunud Eesti meistrivõistlustelt mitmeid medaleid, nüüd ootab neid ees järgmine suurvõistlus Tallinnas, kus võetakse mõõtu Euroopa kergejõustiku paremikuga," lisas Berendsen.

Eesti Kergejõustikuliidu presidendi Erich Teigamägi sõnul ootab siinne kergejõustiku kogukond saabuvaid nädalaid suure elevusega. "On erakordne ja ajalooline aeg, sest kahel järjestikusel nädalavahetusel toimuvad just Tallinnas Kadrioru staadionil selle aasta Euroopa kergejõustiku kaks kõige suuremat sündmust – U-23 EM ja nädal hiljem U-20 EM. Kohal on nende vanuseklasside tänased tipud ja tulevased tähed. Kutsun kõiki omadele kaasa elama!" ütles Teigamägi.

Kergejõustiku U23 EM-i Eesti koondisesse kuuluvad:

1. Karoli Käärt - 100m

2. Lilian Turban - kõrgushüpe

3. Marleen Mülla - teivashüpe

4. Lishanna Ilves - kaugushüpe

5. Eliise Anijalg - kolmikhüpe

6. Annika Emily Kelly - vasaraheide

7. Gedly Tugi - odavise

8. Katre Sofia Palm - seitsmevõistlus

9. Karl Erik Nazarov - 100m

10. Henri Sai - 100m

11. Martin Täht - 110m tõkkejooks

12. Kenro Tohter - 110m tõkkejooks

13. Lukas Lessel - 400m tõkkejooks

14. Eerik Haamer - teivashüpe

15. Kevin Sakson - kuulitõuge ja kettaheide

16. Kunnar Erich Viisel - odavise

17. Ken-Mark Minkovski - 200m

18. Karl-Oskar Pajus - 400m

19. Karel-Sander Kljuzin - 800m

20. Andry Soo - 5000m

21. Hendrik Lillemets - kõrgushüpe

Lisaks asuvad Eesti koondise meeskonnad võistlustulle ka teatejooksudes:

4x100m - Karl Erik Nazarov, Henri Sai, Ken-Mark Minkovski, Lukas Lessel ja Robin Sapar

4x400m - Karl-Oskar Pajus, Robin Sapar, Kaido Kossas, Märt Riso ja Jakob Keller

Euroopa meistrivõistluste U-20 vanuseklassi koondise koosseis kinnitatakse nädala pärast.