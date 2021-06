Algas piletimüük Tallinnas toimuvatele kergejõustiku U-23 ja U-20 EM-idele

Esmaspäeval tulid Piletilevis müügile piletid 8.-11. juulini ning 15.-18. juulini Kadrioru staadionil toimuvatele kergejõustiku U-23 ja U-20 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustele. Hetkeseisuga pääseb staadionile pealtvaatajaid piiratud arvul – ühe võistlussessiooni kohta on saadaval 1000 piletit.

Kadrioru staadionile koguneb 8.-11. juulini U-23 Euroopa meistrivõistlustele ning 15.-18. juulini U-20 vanuseklassi meistrivõistlustele üle 2000 Euroopa noorsportlase. "On ajalooline, et üks linn võõrustab kahel järjestikusel nädalavahetusel nii kõrgetasemelisi võistlusi – Eestile on antud võimalus Tallinn auga 2021. aasta kergejõustikukaardile märkida," ütles Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi.

Pealtvaatajad pääsevad Kadrioru staadionile Roheline aas tänava poolsest peaväravast. "Piletiomanikele tagatakse ligipääs peatribüüni vastastribüünile. Staadioni peatribüün koos harjutusväljakuga jääb seejuures hetkeoludes eraldatuks, et koondised pealtvaatajatega ohutusreeglite tagamiseks kokku ei puutuks," sõnas ürituse peakorraldaja Taavi Esperk.

Ühe sessiooni pileti hind ühel võistluspäeval on 15 eurot. Pühapäevastele võistluspäevadele tuleb müüki 1000 päevapiletit hinnaga 30 eurot. Ostetud pilet tagab pääsu vaid sellega seotud võistlussessioonile. Kuni 12-aastased lapsed (kaasa arvatud) saavad sisse tasuta, kuid peavad Piletilevist soetama 0-pileti, mis on vajalik publiku arvu õiglaseks hindamiseks.

"Hetkel kehtivate reeglite kohaselt saame ühele sessioonile lubada 1000 pealtvaatajat, kes ei pea tegema COVID-19 testi ega tõendama enda vaktsineeritust. Siiski peavad külastajad vältima lähikontakte ning kindlasti järgima üldisi turva- ja viirusleviku tõkestamise reegleid, sealhulgas haigussümptomite ilmnemisel mitte staadionile tulema," sõnas Esperk.

Piletite soetamine U-23 EM-ile:

https://www.piletilevi.ee/est/piletid/sport/kergejoustik/u23-euroopa-meistrivoistlused-kergejoustikus-european-athletics-u23-championships-74479/

Piletite soetamine U-20 EM-ile:

https://www.piletilevi.ee/est/piletid/sport/kergejoustik/u20-euroopa-meistrivoistlused-kergejoustikus-european-athletics-u20-championships-74480/

Võistluste korraldajatel on õigus enne võistlusi ohutusreegleid muuta ja täiendada, võttes arvesse kehtivaid viiruse ennetusreegleid.

Võistluste ajakava:

U23 Euroopa meistrivõistlused 8.-11. juuli https://tallinn2021.ee/u23/ajakava/

U20 Euroopa meistrivõistlused 15.-18. juuli https://tallinn2021.ee/u20/ajakava/