Kergejõustiku U-23 EM-i üks oodatumaid duelle tuleb kõrgushüppes

Põnev võistlus ootab ees naiste kõrgushüppes, kus võistlustulle asuvad kaks tütarlast, kelle isiklik rekord on üle kahe meetri. Nimelt on oma osalemise kinnitanud noor superstaar, 2019. aasta Doha maailmameistrivõistluste hõbemedalist, 19-aastane ukrainlanna Jaroslava Mahutšihh, isikliku rekordiga 2.06 meetrit.

Lisaks temale võistleb kõrgushüppes valgevenelanna Karina Demidik, kelle isiklik rekord on kaks meetrit. Võrdluseks saab tuua 2016. aasta Rio olümpiamängud, kus oli naiste kõrgushüppe esikolmiku tulemus võrdselt 1.97 m, seega võib Kadrioru staadionilt oodata viimastest olümpiamängudest veelgi kõvemat taset. Kindlasti on ohus U-23 Euroopa meistrivõistluste rekord, mis on praegu 1.98.

Samuti tasub 8.-11. juulil pöörata pilk Kadrioru staadioni kettaheitesektorisse. Naiste kettaheites näeme võistlustules hollandlannat Jorinde van Klinkenit, kes juhib tulemusega 70.22 täiskasvanute hooaja edetabelit, edestades seejuures ka kahekordset olümpiavõitjat Sandra Perkovici. Ohus on võistluste rekord 64.40.

Meeste kettaheites astub areenile maailmatasemel sloveen Kristjan Ceh, kes on heitnud sel hooajal ketast üle 70 meetri. Noormehe värskeks isiklikuks rekordiks on 70.35, jäädes sellega maailma hooaja edetabelis napilt 20 sentimeetriga alla maailmameister Daniel Stahlile. Robert Hartingu nimel olev U-23 EM rekord 64.50 väriseb.

Samuti tuleb Kadriorgu võistlema Eesti mitmevõistluse fännidele tuttav nimi Simon Ehammer, kes on tänavu otsustanud kaasa lüüa kaugushüppes ning 110 m tõkkejooksus, pretendeerides mitmele medalile.

Tallinnas astub üles ka 1500 m jooksus Suurbritanniat esindav Jake Heyward, keda ootab muuhulgas koht riigi olümpiakoondises Tokyos. Heywardi isiklik rekord 1500 meetris on eelmisel kuul joostud 3.33,99, millega juhib ta Euroopa U-23 1500 m jooksu edetabelit. Heyward püüab kindlasti teist kuldmedalit 2017. aasta U-20 EM-i kulla kõrvale.

Naiste 100 m tõkkejooksust võib kujuneda Tallinnas toimuva nelja päevase võistluse üks tipphetki. Üles astuvad poolatar Pia Skrzyszowska, kes on 2019. aasta U-20 EM-i hõbemedalist ning värske Euroopa võistkondlike meistrivõistluste võitja ning prantslanna Cyrena Samba-Mayela, kes võitis eelmisel nädalal Prantsusmaa tiitli ning juhib U-23 edetabelit tulemusega 12,75.

Nende nimede kõrval asuvad Tallinnas kuldmedali nimel võistlema paljud U-23 vanuseklassi Euroopa hooaja tippmarkide omanikud. Kokku on 8.-11. juulil Kadrioru staadionil U-23 kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel võistlustules üle 1100 Euroopa parima sportlase. Sealhulgas rakendub kõigile ametlikult akrediteeritud väliskülalistele ohutuse tagamiseks COVID-19 ennetusprotokoll - meetmete seas on Eestisse sisenemise eelduseks negatiivse koroonatesti tulemuse esitamine. Võistlejaile kehtib nõue, et test peab olema tehtud maksimaalselt 48 tundi enne riiki sisenemist.

Eesti koondist esindab tugev 21-pealine U-23 koondis, kellest mitmed on ka värsked Eesti meistrid ning pretendeerivad nüüd ka Euroopa tasemel medalitele.

Ajaloos esmakordselt korraldatakse Eestis kahel järjestikusel nädalal nii U-23 kui ka U-20 vanuseklassi kergejõustiku Euroopa meistrivõistlusi. U-23 vanuseklassi võistlustele järgnevad 15.-18. juulil U-20 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlused. Suurvõistlustele on võimalik kaasa elada nii staadionil kohapeal kui ka ERR otseülekande vahendusel.

