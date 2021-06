Nazarov koduse EM-i eel: rekordis on varu veel küll!

Üheks Eesti U-23 koondise liidritest on sprinter Karl Erik Nazarov, kes tuli äsja 100 meetri jooksus Eesti meistriks isikliku rekordiga 10,42. Talvel pakkus Nazarov häid elamusi Toruni sisekergejõustiku EM-il, kus püstitas 60 meetri jooksus poolfinaalis 6,62-ga Eesti rekordi ning pääses finaali, kus sai seitsmenda koha.

"Usun, et lähen võistlema hooaja kõige kiiremate jalgadega. Lõpunõks tuleb teha ideaalilähedane, valmistun sarnaselt sise-EM-ile," kinnitas Nazarov intervjuus ERR-ile.

Nazarov tõdes, et isiklikus rekordis on veel varu küll. "Potentsiaali, mida loodan EM-il välja lasta, on palju. Varu on seal, mis tuleb pärast 60 meetrit: vaja on oskust ja natuke rohkem jooksmist, seda tuleb korrektsemalt teha. Usun, et kõik on võimalik," rääkis Nazarov.

Juunis võistles sprinter mitmel Skandinaavias toimunud võistlusel, kui nihutas Kopenhaagenis esmalt 100 meetri jooksus isiklikku rekordit ja tegi seda hiljem ka Espoos pikemas sprindis.

"Välisstardid on sel aastal olnud kõige põnevamad, olen saanud joosta Skandinaavias pea igas riigis kõrges konkurentsis. See on minu jaoks olnud väga põnev, tihti ei saa Eestist väljaspool võistelda, kui pole vastav tase. See väljakutse on mind paremaks teinud," kinnitas Nazarov.

"Usun, et kui poolfinaalis teha rekordi vääriline või kiirem jooks, saab sellega finaali ja seal on juba kõik võimalik," on Nazarov võistluste eel optimistlik.

Viimati toimusid sama kaliibriga kergejõustiku suurvõistlused Tallinnas aastal 2015, mil Janek Õiglane hoolitses Eesti koondise parima tulemuse eest, võites U-23 vanuseklassis kümnevõistluses pronksmedali.

Nazarovi jaoks algab U-23 EM kohe avapäeval, 8. juulil 100 meetri eeljooksudega.

Kergejõustiku U-23 ja U-20 EM-i kannavad üle ETV, ETV2 ja ERR-i spordiportaal.