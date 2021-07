Henri Sai: viimaste nädalatega olen teravuse kätte saanud

Henri Saia sõnul tuli tema jaoks EM-ile pääs väga raskelt. "Väga raskelt tuli siia saamine ja normi täitmine. Talvel oli mul väga-väga hea vorm, 6,66 60 meetri jooksus, millega jäin napilt alla Nazarovile. Siis läksin Ameerikasse, kus juhtus nii, et tulid karantiinid, vigastused ja suutsin ka koroonasse haigestuda. Sain väga vähe trenni teha, aga lõpuks tuli see EM-i norm ära ja ma olen väga rahul, et jõudsin siia," rääkis 20-aastane Eesti sprinter.

Nüüd on mees enda sõnul teravuse kätte saanud. "Viimaste nädalatega olen nagu saanud seda teravust ja aeg oli ka viimane 10,43, mis on väga hea. Ma ei oodanud nii head, et nüüd ma näen, et mul on võimalus teha isegi veel parem aeg ja varu on olemas," ütles Sai, kes viis oma 100 meetri isikliku rekordi Eesti meistrivõistlustel 10,43 peale.

Ta usub, et parema aja jooksmiseks on vaja rohkem värskust. "Ikkagi, ma arvan, et värskust on vaja ja siukest kerget väikest särtsu, et siis on olemas kõik mida vaja on see hooaeg," arvas noormees.

"Siin on koduväljakueelis. Alati olen tahtnud, et vanemad ja sõbrad tuleksid vaatama ja see annab väga-väga palju juurde. Ma arvan, et selle pealt saab ka 4x100 meetris või 100 meetris väga hea tulemuse, kasvõi rekordi," ütles Sai kodus toimuva EM-i kohta.

Henri Saia jaoks algab U-23 EM avapäeval, 8. juulil 100 meetri eeljooksudega.

Kergejõustiku U-23 EM-i kannavad üle ETV, ETV2 ja ERR-i spordiportaal.