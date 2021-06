Eesti kõigi aegade kolmanda tulemuse hüpanud Ilves sihib EM-il finaalikohta

"Poisid just vaatasid, et eelmine aasta sai viimane finaali 6.09-ga [6.06-ga - toim.], aga siis oli kvalifikatsiooninorm 6.40. Usun, et võib-olla nii palju ei pea hüppama, aga umbes selle ringi," rääkis Ilves intervjuus ERR-ile.

Kadrioru staadionil tõi 21-aastasele Ilvesele Eesti meistritiitli 6.66 kaugusele kandunud hüpe. "Tahaks muidugi loota, et sinna jäi varu. Kuna hüppasin natuke rohkem kui kuu aega tagasi USA-s 6.52, usun, et see 6.66 ei olnud juhuslik," sõnas Ilves.

"USA-s panime hoojooksule kaks sammu juurde ja usun, et olen ka ise kiiremaks läinud ja jõudu kogunud," on Nebraskas Lincolni ülikoolis toiduteadust ja -tehnoloogiat õppiv Ilves rahul otsusega ookeani taha kolida. "Keskkonnavahetus mõjus mulle väga hästi. Tingimused on seal suurepärased, meie trennis on kümme tüdrukut."

"Usun, et Ameerikasse minek mõjus mulle väga hästi. Enne seda ei olnud tõus paar aastat nii kiire, aga nüüd on kõik hästi läinud. Seal on nii palju kiireid tüdrukuid, nendega jookseme võidu. Eestis treenisin peamiselt üksinda, aga usun, et võistlusmoment just trennis on ka väga oluline," lisas Ilves.

U-23 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlused toimuvad Kadrioru staadionil 8.-11. juulini, 15.-18. juulini toimuvad Kadriorus U-20 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlused. Viimati toimusid sama kaliibriga kergejõustiku suurvõistlused Tallinnas aastal 2015, mil Janek Õiglane hoolitses Eesti koondise parima tulemuse eest, võites U-23 vanuseklassis kümnevõistluses pronksmedali.

Naiste kaugushüppe kvalifikatsioon toimub U-23 EM-il laupäeva hommikul, finaal pühapäeval.

Kergejõustiku U-23 ja U-20 EM-i kannavad üle ETV, ETV2 ja ERR-i spordiportaal.