U-23 ja U-20 kergejõustiku EM-i maskoti nimeks sai Tormi

Kokku esitati avalikule nimekonkursile sotsiaalmeedia vahendusel ja e-maili teel lausa 160 võimalikku nime nii Eestist kui välismaalt. Kõikide esitatud nimekandidaatide hulgast selgitas medalikolmiku meistrivõistluste korraldusmeeskond. Eelvalikul lähtuti sellest, et maskoti nimi sümboliseeriks Tallinnas toimuvaid kergejõustiku suurvõistlusi, oleks meeldejääv ning lihtsasti hääldatav.

Kuna nimevalik on vastutusrikas protsess, siis sai ülesandeks esikolmiku hulgast kullaväärilise nime välja valida selleks kõige õigem inimene - 2015. aasta Tallinna U-23 kergejõustiku Euroopa meistrivõistluste pronksmedali võitja, kümnevõistleja Janek Õiglane. Võidunime "ristiisa" ehk nime autor on Jürgen Lamp.

"Võistluste maskoti ametlikuks nimeks valisin just Tormi sellepärast, et loodetavasti ootavad meid ees tormilised võistlused ja veel vingemad tulemused. Just see, et kaks suurt tiitlivõistlust on samas asukohas ja veel nädalase vahega, on selline tormiline teema, mis teeb Tormist väga hea nime ning jätab maskotist kõigile ka parima mälestuse," kommenteeris nimevalikut Janek Õiglane.

Viimati toimusid sama kaliibriga kergejõustiku suurvõistlused Tallinnas aastal 2015, mil Janek Õiglane hoolitses Eesti koondise parima tulemuse eest, võites U-23 vanuseklassis kümnevõistluses pronksmedali.

"Omalt poolt soovin noortele ikka palju vingeid emotsioone, ja et saaks võimalikult palju nautida atmosfääri ning sellest võistlusest kõike võtta. Minu kogemusest võib öelda, et mõlemad noorte tiitlivõistlused on väga vajalikud täiskasvanute võistlustele üleminekul. Palju edu ja jaksu kõikidele noortele," soovis Õiglane kõikidele osalejatele.