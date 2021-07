"Staadionijutud" eriosa: Eesti teeb Euroopa kergejõustikus ajalugu!

Julgest ettevõtmisest käisid Manta Maja stuudios rääkimas võistluste peakorraldaja, endine sprinter ja paljude suurvõistluste läbiviimise juures olnud Taavi Esperk ning läbi ja lõhki kergejõustikuperest pärit Teele Treiel, kes tegutseb mõlemal võistlusel meediajuhina. Saadet juhib Karl Rinaldo.

Muuhulgas tulevad jutuks järgmised teemad:

Kuidas üldse juhtus nii, et Eesti korraldab kaks suurvõistlust järjest?

Mida tähendab ühe lisavõistluse võtmine korraldajatele?

Esperki elavamad mälestused seoses kergejõustikuvõistluste korraldamisega ehk Justin Gatlini comebackist kuni "Sovetski Mondoni".

Mis juhtus tänase maailma parima odaviskaja Johannes Vetteriga Tallinnas 2011. aasta EM-il?

Mida uut ja huvitavat näeb Eesti spordisõber seoses EM-iga Kadrioru staadionil?

Kui suure tulu toob kahe võistluse korraldamine Eesti turismisektorile?

Milliste piirangutega peavad võistlejad ja publik arvestama?

Milline saab olema võistlustel maskott Tormi roll?

Võistluste puhuks on valminud NOËP-ilt uus laul, mida saates ka kuulata saab.

Kes on Eesti koondise liidrid saabuvatel võistlustel ja kui suure delegatsiooniga me kodustel jõuproovidel välja läheme?

Kes on Tallinnas võistlustulle asuvatest sportlastest kõige kuulsamad?