Eesti rekordit ohustanud Marleen Mülla loodab U-23 EM-il näha arenguhüpet

U-23 EM-i koondisse kuuluv Marleen Mülla on tõusnud koduse tiitlivõistluse eel parimasse vormi, viies nädalavahetusel Rakveres toimunud noorsooklassi meistrivõistlustel Eesti läbi aegade teise tulemuse 4.30 peale.

"Loodame, et ikkagi suudan konkurentsi pakkuda ja treeningud on väga hästi õnnestunud ja kõik on läinud plaanipäraselt. Vaatame, mis tuleb," ütles äsja 20-aastaseks saanud teivashüppaja nädalavahetusel toimuvate U-23 Euroopa meistrivõistluste eel.

Mülla loodab U-23 EM-il isiklikku arenguhüpet näha. "Ma väga loodan, väga loodan. Treeningud on palju näidanud, vaatame, mis tulemuse suudan siin kodupubliku ees ära realiseerida."

Sisehallis 4.20 ületanud Rakverest pärit Marleen Mülla sai läheb tihedama konkurentsi ja paremate treeningtingimuste otsingul õppima USA-sse South Dakota ülikooli, kus tegi sel hooajal suure arenguhüppe Eerik Haamer. "Proovin seal uut treenerit, uusi võimalusi ja loodan, et see pakub vaheldust Eestis treenimisele," ütles Mülla.

Ta lisas, et Eestis jääbki enim vajaka konkurentsist. "Ei ole just seal nelja meetri peal, 4.20 peal, hüppajaid. Ameerikas see on hoopis teistmoodi, just on hästi palju konkurentsi ja kindlasti ka treeninggrupp, mis viiks mind edasi. Tunnen, et praegu üksi treenimine mulle ei sobi," ütles teivashüppaja.

U-23 EM-i otseülekanded algavad neljapäeval, kell 10 ja 16.25 on ülekanded nähtavad ERR-i spordiportaalis, õhtul kell 18 algab ülekanne ka kanalis ETV2.