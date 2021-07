Eesti kaugushüppaja sai kodusel U-23 EM-il lõppvõistlusele

Meeste 100 meetris piirdus Henri Sai eeljooksuga. Aeg 10,49 tõi 12. koha. Ajaga sai viimasena finaali sakslane Yannick Wolf (10,34), kuigi kohaga viis edasi ka aeg 10,45.

Naiste kolmikhüppes tuli Eliise Anijalg tulemusega 12.94 20. kohale ega pääsenud lõppvõistlusele. Tema seeria oli 12.94 - 12.50 - 12.62.

Kevin Sakson piirdus meeste kettaheites kvalifikatsiooni ja tulemusega 53.44, mis tõi 18. koha. Eestlase seeria oli X - 51.16 - 53.44.

Naiste vasaraheites sai Annika Emily Kelly 54.15-ga 21 sportlase konkurentsis 20. koha. Tema seeria oli X - 53.29 - 54.15.

Naiste seitsmevõistluses on Katre Sofia Palm esimese päeva järel 3226 punktiga 17. kohal. Ta jooksis 100 meetrit tõkkeid 14,19, hüppas kõrgust 1.66, tõukas kuuli 11.56 ja jooksis 200 meetrit 25,56-ga.

Eelvaade:

8. juuli kl 10.00 ERR Sport (kommentaarita).

Hommikuses võistlusprogrammis saame näha võistlemas kuut Eesti sportlast.

Eestlastest asub neljapäeval esimesena võistlustulle kõrgushüppaja Lilian Turban. Naiste kõrgushüppe kvalifikatsioon algab kell 10.15. Olümpiavõitja Erki Noole hoolealune on sel aastal viinud isikliku rekordi 1.87 peale. Viimati võistles neiu pühapäeval Rakveres toimunud U-23 Eesti meistrivõistlustel võidutsedes 1.78-ga

Ajakavas järgmisena kutsutakse staadioniovaalile meeste 400 m jooksjad. Eestit asub esindama Karl-Oskar Pajus, keda näeme stardipakkudel viiendas eeljooksus algusega kell 11.16. Kädy Tänav Tänuku hoolealuse isiklik rekord pärineb juuni algusest, kui noormees läbis staadioniringi 48,51-ga. Suurfavoriidina asub stardipakkudele Belgia veerandmailer Jonathan Sacoor.

Neljapäeval avab oma võistluse mitmevõistleja Katre Sofia Palm. Sven Andresoo õpilane võitis Eesti meistrivõistlustel hõbemedali seitsmevõistluses. Neiu viis isikliku rekordi 5386 punkti peale. Eeldatavad favoriidid kuldmedalile on austerlanna Sarah Lagger, iirlane Kate O`Connor ja poolatar Adrianna Sulek. Avapauk mitmevõistlejate 100 m tõkkejooksule antakse neljapäeval kell 11.30.

Kell 12.00 asub stardipakkudele Karoli Käärt. Suure arenguhüppe teinud Anne Mägi hoolealune püstitas kümme päeva tagasi Eesti meistrivõistlustel 100 m jooksus isiklikuks rekordiks 11,67. Antud tulemusega Eesti meistritiitli võitnud ning 13 sajandiksekundiga EM-i normi täitnud välejalg tõusis selle võimsa sooritusega Eesti kõigi aegade viiendaks naiseks 100 m distantsil.

Eerik Haamer astub teivashüppesektoris üles kell 12.40. USA-s Lõuna-Dakota ülikoolis tudeerival ja treenival sportlasel on seljataga pikk ja edukas hooaeg, tänavu on noormees viinud Eesti U-23 rekordi 5.61 peale. Eesti kõigi aegade edetabelis jääb Haamer alla vaid üksnes rekordimees Valeri Bukrejevile. Meeste teivashüppes on tase ühtlaselt kõrge. Kuigi rootslasest maailmarekordiomaniku Armand Duplantise plaanidesse tänavune U-23 EM ei mahtunud, on kohal neli võistlejat, kelle isiklik rekord on 5.80 või rohkem. Kvalifikatsiooninormiks on 5.45.

Lukas Lessel lõpetab eestlaste U-23 EM-i avapäeva hommikupoolse osa 400 m tõkkejooksuga. Kell 12.55 stardipaugu saav Lessel läbis tõketega staadioniringi Eesti meistrivõistlustel uut isiklikku rekordit märkiva 52,25-ga ning sai Jaak-Heinrich Jagori järel hõbemedali. Eesti kõigi aegade edetabelis tõusis Lessel selle jooksuga 15. kohale.

8. juuli kl 16.25 ERR Sport (kommentaarita).

Kell 17.10 asub kolmikhüppesektoris võistlustulle Kersti Viru hoolealune Eliise Anijalg. Eesti meistrivõistlustel hüppas neiu isiklikuks rekordiks 12.92 ning võitis hõbemedali.

Kell 17.30 asub kettaheiteheiteringi Kevin Sakson. Iowa State University üliõpilane on sel hooajal isikliku rekordi 57.06 meetri peale viinud. Kokku tuleb kahe grupi peale heitma 27 meest. Kullafavoriidina asub võistlustulle sloveen Kristjan Ceh, kes heitnud sel hooajal kahekilost heitevahendit 70.35.

8. juuli kl 18.00 ETV2. Kommenteerivad Juhan Kilumets ja Helar Osila, stuudios Anu Säärits.

Seitsmevõistleja Katre Sofia Palm jätkab õhtuses programmis oma mitmevõistlust esmalt kell 18.20 algava kuulitõukega ning kell 19.35 algavad naiste seitsmevõistluse 200 meetri jooksud.

Vasaraheitja Annika Emily Kelly asub heiteringi kell 19.00. Neiu on sel hooajal isiklikuks rekordiks heitnud 58.55. Kokku on kahe grupi peale nimekirjas 21 neidu, kvalifikatsiooninormiks 65 meetrit.

Rohkem sprinterina tuntud Ken-Mark Minkovski astub homme üles kaugushüppes. A-grupis kell 19.05 hüppama asuva noormehe isiklikuks rekordiks on 7.43.

Kell 20.14 asub stardipakkudele Henri Sai (kaheksas rada). Eesti meistrivõistlustel jooksis pärnakas 100 m isiklikuks rekordiks 10.43. Memphise ülikoolis tudeeriv sprinter jagab selle ajaga Erki Noole ja Richard Pulstiga Eesti kõigi aegade edetabelis viiendat kohta.