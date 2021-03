Nazarov kohast EM-finaalis: saan sellest ehk paari päeva pärast aru

Finaalis jooksis eestlane kõige äärmisel ehk kaheksandal rajal. Tema kõrvalrajal oli Taani sprinter Kojo Musah, keda Nazarov finišisirgel ka ühe sajandikuga edestas. Eestlane jooksis elu esimeses tiitlivõistluste finaalis välja aja 6,67.

"Olin ääres ja eriti jooksu ei näinud - nägin, et itaallane läks eest ära ja selle taanlasega ma seal madistasin," rääkis Nazarov intervjuus ERR-ile. "Pärast finišijoont sain teada, mis lõpptulemus oli. Üldpildis olin enda jooksuga rahul, start õnnestus hästi ja jooksuosa oli sarnaselt varasemate ringidega hea. Üldjoontes olin rahul."

Hommikuses eeljooksus polnud Nazarovi start kõige parem, ent distantsi teisel poolel kerkis ta liidriks ja võitis oma jooksu 6,67-ga. Poolfinaalis jooksis Nazarov uue Eesti rekordi 6,62 ja oli hilisema kullavõitja Lamont Marcell Jacobsi järel teine.

"Kõige kõrgemalt hindan eeljooksu, selle tegin ma taktikaliselt õigesti. Läksin seda jooksu võitma, et saada paremat poolfinaali ja see õnnestus. Poolfinaaliga sain hetkevormi kõige paremini kätte ja suutsin tehniliselt päris hea jooksu teha," selgitas Nazarov.

Pole just tavapärane, et Eesti sprinterid jõuavad kergejõustiku tiitlivõistlustel finaali. "Võib-olla saan sellest aru paari päeva jooksul. Hommikust õhtuni ei ole telefoni nii palju vaadanud, olen rohkem keskendunud oma sooritusele ja sellele, et võimalikult kaugele jõuda. Võib-olla saan sellest koju jõudes aru, aga sinna ei tohi väga kauaks passima jääda, tuleb võtta uued eesmärgid ja liikuda edasi suvehooaja suunas," kinnitas Nazarov.